"Zmora" Polaków znowu triumfuje, jest nowy lider Ligi Narodów. A to nie wszystko

Drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu zresztą bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznych rozgrywkach. Do tej pory przegrała tylko jedno z dziewięciu spotkań, ulegając w Fukuoce Japonii (1:3) . Słoweńcy do kolejnego turnieju, rozgrywanego przed własną publicznością, przystąpili jako drużyna z czołówki i już w pierwszym meczu dali swoim fanom wiele powodów do radości.

Liga Narodów siatkarzy. Słowenia triumfuje

Zawodnicy Cretu trym triumfem nie tylko zapewnili sobie powrót na fotel lidera Ligi Narodów (mają obecnie tyle samo punktów co drudzy Włosi, którzy rozegrali jedno spotkanie mniej), ale też zagwarantowali sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zwycięstwo nad Argentyną dało im bowiem 8.19 pkt do rankingu FIVB i bezpieczną przewagę nad ostatnią drużyną z czołówki, która jeszcze liczy się w walce o awans, czyli Kubą. Co ciekawe, jest to pierwszy w historii awans słoweńskich siatkarzy na turniej olimpijski.