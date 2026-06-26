Złe wieści z kadry Nikoli Grbicia. As reprezentacji wypada z gry

Jan Firlej z dobrej strony zaprezentował się w pierwszym meczu reprezentacji Polski w Gliwicach, gdy poprowadził kadrę do wygranej z Belgią 3:2. Dzień później nie wziął jednak nawet udziału w rozgrzewce przed meczem z Turcją. Przez całe spotkanie tylko przyglądał się, jak jego koledzy pokonują rywali 3:2.

Okazało się, że polskiemu siatkarzowi doskwiera problem z łydką. Lekarze kadry wykonali wstępne badania, ale ostateczna decyzja ws. siatkarza miała zapaść po kolejnych - już w piątek.

"Chcielibyśmy się upewnić, że to nie jest nic złego, że nie będzie musiał pozostać 20 dni poza boiskiem. Ale oczywiście nie chcę ryzykować. Łydka to nie jest bezpieczna sprawa. Jeśli pogłębilibyśmy uraz, może być dużo gorzej" - ostrzegał selekcjoner Polaków Nikola Grbić.

Nikola Grbić zmuszony do zmiany w składzie. Przyjeżdża nowy rozgrywający

Piątek przyniósł oficjalne informacje w sprawie Firleja. Polski Związek Piłki Siatkowej w komunikacie poinformował o zmianie w składzie "Biało-Czerwonych".

"Uraz wyklucza rozgrywającego reprezentacji Polski z dalszego udziału w rozgrywanym w Gliwicach turnieju. Na podstawie procedury zastępstwa medycznego w jego miejsce pojawi się Marcel Bakaj" - czytamy w serwisie PZPS.

Bakaja nie było na liście zgłoszonej na turniej w Gliwicach, ale w obliczu kontuzji można było przeprowadzić dodatkową zmianę. Niespełna 22-letni siatkarz wziął udział w pierwszym etapie Ligi Narodów w Chinach, gdzie był zmiennikiem Firleja.

Teraz podobną funkcję będzie pełnić u boku Marcina Komendy, który powinien rozpocząć dwa ostatnie mecze Polski w Gliwicach - w sobotę z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.

Nie tylko nowy rozgrywający. Do kadry dołączy Wilfredo Leon

Wkrótce powinno też okazać się, jak poważne są problemy Firleja. W tym roku w szerokim składzie kadry poza nim i Komendą nie ma bowiem żadnych rozgrywających z większym doświadczeniem - oprócz Bakaja jest na niej jeszcze tylko 17-letni Jakub Przybyłkowicz.

Poważniejszy uraz Firleja byłby więc poważnym kłopotem dla Grbicia. W tym sezonie z powodów zdrowotnych z gry w kadrze zrezygnowali już m.in. Mateusz Bieniek i Norbert Huber, karierę reprezentacyjną zakończyli Marcin Janusz i Paweł Zatorski.

Przyjazd Bakaja to nie jedyna zmiana w kadrze na dwa ostatnie mecze w Gliwicach. Do drużyny Grbicia dołączą Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak i Kewin Sasak.

Mecz Polska - Niemcy w sobotę o godz. 17. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Jan Firlej dobrze wypadł w meczu Polska - Belgia VolleyballWorld materiały prasowe

Bartłomiej Lemański (nr 7) i Jan Firlej (96) regularnie dostawali szanse od Nikoli Grbicia volleyballworld.com materiały prasowe

Jan Firlej Piotr Matusewicz East News





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