Złe wieści przed meczem o brąz. Wielki problem polskich siatkarzy

Polscy siatkarze nie mieli szczęścia w ostatnim meczu ze Słoweńcami. Podopieczni Nikoli Grbicia 26 maja rozegrali z nimi ostatnie spotkanie i przegrali 0:3 . Nie jest to wyjątek od reguły w starciach z tym zespołem. Statystyki z ostatnich lat mówią wszystko.

Polska nie radzi sobie ze Słowenią

Co za zakończenie kluczowego meczu! Taka sytuacja w Lidze Narodów. WIDEO

Co za zakończenie kluczowego meczu! Taka sytuacja w Lidze Narodów. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Warto spojrzeć w historię. 30 maja 2021 - mecz grupowy w Lidze Narodów i przegrana 1:3. Na szczęście w rundzie finałowej udało się zrewanżować za tę porażkę i udało się wygrać 3:0. Mistrzostwa Europy 2021 i znów - Polacy grali bardzo dobrze aż do natrafienia na Słoweńców. W fazie play-off przegrali z nimi 1:3 po dramatycznym meczu, w którym ostatni set rozgrywany był na przewagi i zakończył się wynikiem 35:37.

W Lidze Narodów w 2022 roku Biało-Czerwonym udało się pokonać Słowenię 3:0. Wtedy i w następnym roku wydawało się, że "klątwa" została przełamana . W 2023 roku po niezwykle długim boju Polacy wygrali w fazie grupowej Ligi Narodów 3:2 - wcześniej wygrywali pierwszego seta na przewagi, a trzeciego i czwartego seta przegrali do 20. Obudzili się dopiero w tie-breaku.

Słowenia prześladuje Polaków do dziś

Memoriał Huberta Wagnera to impreza, w której nie liczy się stawka. Słowenia postanowiła to wykorzystać i zwyciężyła 0:3. W czasie pamiętnych mistrzostw Europy w 2023 roku reprezentacja Polski wspięła się na wyżyny swoich możliwości i udało im się zwyciężyć 3:0, by potem rozbić w finale Włochów i cieszyć się złotym medalem.