Zdjęcie polskiego siatkarza zrobiło furorę. Prawdziwy hit. I jeszcze ten podpis

Bartłomiej Bołądź doceniony

Co to był za mecz Bartłomieja Bołądzia! Polski atakujący w meczu z Serbią grał pierwsze skrzypce i zasłużenie otrzymał tytuł MVP spotkania. Gdyby nie on, gra polskiego zespołu mogła wyglądać zupełnie inaczej. Ostatecznie zawodnik zdobył w całym spotkaniu aż 25 punktów. To doskonały wynik!