Nikola Grbić zdecydował się na spotkanie z reprezentacją Serbii dokonać w składzie wielu zmian względem grupy, jaka wybiegła na boisko w starciu z Argentyną. Tym razem do wyjściowego zestawienia wskoczyli między innymi Bartłomiej Bołądź i Karol Kłos , którzy w poprzednich spotkaniach w Lublanie grali mało lub wcale. Wolne dostali za to Bartosz Kurek, Marcin Janusz i Mateusz Bieniek - nie znaleźli się oni w ogóle w 14-stce meczowej.

Wyjątkowo zacięte starcie z Serbią. Polacy musieli się wysilić

Serbowie w drugiej partii zmotywowali się i tym razem to oni triumfowali stosunku 25:21. W końcu mieli o co grać. W przeciwieństwie do Argentyńczyków czy Włochów, którzy przed meczem z Polską zapewnili sobie awans na igrzyska olimpijskie, Serbowie wciąż nie mogli być pewni udziału w najważniejszej imprezie 4-lecia. Pomiędzy nimi i Kubą rozgrywa się rywalizacja o ostatnie wolne miejsce na turnieju w Paryżu.