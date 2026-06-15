Zaufany człowiek Grbicia na wylocie. To pytanie musiało paść

Dariusz Ostafiński, Interia: Pierwszy turniej Ligi Narodów polscy siatkarze zaczęli od 3:0 z Kubą i nawet biorąc pod uwagę to, że rywale zagrali drugim garniturem, liczyliśmy na więcej.

Jakub Bednaruk, siatkarz, trener, ekspert Polsatu Sport: A ja uważam, że jest tak, jak można się było spodziewać. Mógł ten pierwszy turniej zakończyć się bilansem 3:1 i to byłoby super, ale jakby było 1:3, to też nie moglibyśmy narzekać, a to byłby dramat. Jest pośrodku i przyznam, że ja jestem zadowolony.

Nikola Grbić dostał dużo odpowiedzi

Z jakiego powodu?

- Dużo ciekawych rzeczy zobaczyliśmy. Problemy, ale też wychodzenie z nich i dobre granie. Przypuszczam, że trener Nikola Grbić też jest zadowolony, bo dostał dużo odpowiedzi po tym turnieju. Im więcej takiego grania i meczów rozstrzygniętych po tie-breaku, tym więcej danych. Tu były aż trzy takie spotkania z naszym udziałem, więc danych mamy zatrzęsienie.

Problem polega jednak według mnie na tym, że to jest kadra Polski. Widział pan, jak dostał po głowie trener naszych piłkarzy Jan Urban, kiedy przegrał 0:2 w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą.

- Dostał, bo kibice nie zauważyli zaangażowania u naszych piłkarzy. Także nie o wynik chodziło. A wracając na siatkarskie podwórko, to zdaję sobie sprawę z tego, że kadra musi wygrać wszystko, ale z drugiej strony porażki ze Słowenią i Japonią dały nam ogrom materiału. Takie mecze, które dają odpowiedzi na ważne pytania, są pożyteczne. Gorzej z takim spotkaniem, jak to z Kubą. Co z tego, że wygraliśmy 3:0, skoro ten mecz był bez sensu. Nawet do niego nie wracałem i nie oglądałem drugi raz. A jak Nikola Grbić obejrzał go raz, to wszystko. Natomiast te trzy mecze po 3:2, to było to. Kłopoty, kryzysy, radzenie sobie z nimi, niespodziewane zwroty akcji, słowem tam było wszystko. No i odkrycia, jak Firszt, Nasewicz czy Firlej. A już poza wszystkim, to nasi zawodnicy mogą być dumni z tego, jak odwrócili mecz z Ukrainą. Dwa pierwsze sety były dramatyczne, źle to wyglądało.

"Wygrana z Ukrainą istotna dla naszej przyszłości w VNL"

Podpisuję się pod tym, ale też zastanawiam się, czy 7 punktów, to nie za mało?

- Na drugi turniej w Gliwicach pojedziemy mocniejszym składem. I myślę, że wygramy wszystko za trzy.

Nie mamy wyjścia, biorąc pod uwagę, że w trzecim turnieju czekają na nas Brazylia, USA, Bułgaria i Francja.

- Za poważni jesteśmy, żeby nie wejść do finału Ligi Narodów. Jasne, że to komercyjna impreza i jednak etap przygotowań do mistrzostw Europy, ale jeśli masz taką reprezentację, jak Polska, jeśli jesteś liderem, to musisz grać tam, gdzie to ważne. Rok temu też było nerwowo po meczu z Kubą w Gdańsku, bo mogliśmy się nie załapać, ale koniec końców tak się nie stało. I liczę, że teraz sytuacja się powtórzy. Ta wygrana z Ukrainą była bardzo istotna dla naszej przyszłości w VNL. Teraz tylko trzeba zdobyć komplet w Gliwicach, a potem się pilnować. Łatwo nie będzie, ale co mają powiedzieć Francuzi. Fatalnie stoją w tabeli, a grają pełnym składem.

Co musi zrobić Popiwczak? Co ze Śliwką?

Powiedział pan, że Grbić dostał odpowiedzi na ważne pytania. W studio Polsatu Sport zachwycał się pan Nasewiczem.

- Zaskoczył mnie, bo zagrał dwa dobre mecze z rzędu, a z regularnością miał problem. Powrót z Ukrainą, to jego zasługa. Teraz jednak nie wolno go pompować. Niech sobie spokojnie gra. Zobaczymy, co teraz Grbić zrobi? Kogo weźmie do Gliwic? Na pewno Bołądzia, ale kto będzie drugi? Nasewicz czy Gomułka?

Jeszcze jakieś dylematy ma Grbić?

- Ależ oczywiście. Granieczny zagrał na takim poziomie, że teraz się zastanawiam, co musi zrobić Popiwczak. Grbić ma o czym myśleć. Lepsze jednak to, niż jakby miał siedmiu graczy i zero dylematów. Zresztą ma ich więcej. Na przykład, co zrobić ze Śliwką (to zaufany zawodnik Grbicia - dop. red.) i czy dalej brać Gierżota, jak ma Semeniuka, Fornala, Leona i Szalpuka. Myślę, że jakbyśmy zagrali wszystkie mecze takie, jak ten z Kubą, to dalej nie miałby odpowiedzi.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Aleksander Śliwka Piotr Matusewicz East News

Maksymilian Granieczny Marcin Golba AFP



