Zastąpił Winiarskiego i od razu niespodzianka. Pięć setów w meczu Niemców

Pod koniec 2025 roku z powodów osobistych Michał Winiarski zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Niemiec i skupił się na pracy w CMC Aluronie Warta Zawiercie. Na jego następcę wybrano Massimo Bottiego. Dla Włocha to pierwsza reprezentacja, którą dane mu jest poprowadzić. Wcześniej pracował jedynie w piłce klubowej.

Botti zastąpił Winiarskiego. Niemcy zaskoczyli w Lidze Narodów

Turniej Ligi Narodów Niemcy zaczęli od meczu z Kanadyjczykami i już 1. set zwiastował, że dla siatkarzy z kraju liścia klonowego nie będzie to łatwa przeprawa. A postrzegano ich za faworytów.

Chociaż Kanadyjczycy w pewnym momencie prowadzili już 21:19, roztrwonili je i doszło do walki na przewagi. Triumfowali oni jednak ostatecznie 26:24. Niepowodzenie Niemcy odbili sobie w drugiej partii, w której rozbili rywali 25:19.

Tajną bronią Kanadyjczyków tego dnia okazał się blok. Niemieccy siatkarze niekiedy nadziewali się na prawdziwie "ściany", a kibice byli świadkami wielu imponujących zagrań. Przegrany set nie podłamał jednak gospodarzy piłkarskiego mundialu. Niemal przez całą 3. partię prowadzili i skończyło się na wyniku 25:20. Do triumfu brakowało im już tylko seta.

Podopieczni trenera Bottiego nie zamierzali jednak składać broni. Dość powiedzieć, że od stanu 2:1 w czwartym secie ani na moment nie oddali prowadzenia Kanadyjczykom, doprowadzając tym samym do tie-breaka. Taki scenariusz przed startem meczu mało kto raczej zakładał.

Liga Narodów. 5-setowy bój Niemców. Kanada pokonana

W szeregach Niemców brylowali przede wszystkim Tobias Brand i Filip John. Kanadyjczycy swoją grę opierali na atakach Eric Loeppky'ego i Sho. Przewagę w 5. secie dość szybko budować zaczęli Niemcy. Wyszli na 4:2, ale Kanada nie pozwoliła im odskoczyć.

Przy stanie 6:6 wydawało się, że wynik może iść w każą stronę. Kanadyjczycy imponowali blokiem, ale popełniali też więcej błędów własnych. A z nich skrzętnie korzystali siatkarze z Niemiec. Wynik 11:8 pozwolił im ze względnym komfortem doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa w tie-breaku 15:13, a w całym meczu 3-2 (24:26, 25:19, 20:25, 25:21, 15:13).

Tym samym Massimo Botti rozpoczął pracę z Niemcami od niespodziewanego zwycięstwa. W oczach bukmacherów to Kanadyjczycy uchodzili za wyraźnego faworyta. Kolejny mecz Niemcy rozegrają w czwartek o godzinie 22:00. Ich rywalem będą Włosi, którzy zaczęli Ligę Narodów od porażki 2:3 z Francuzami.





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