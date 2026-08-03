Damian Gołąb, Interia Sport: Jak pan przeżywał niedzielny mecz Polska - USA w finale Ligi Narodów? Ze spokojem doświadczonego profesjonalisty czy jednak nerwy brały momentami górę?

Waldemar Wspaniały, były selekcjoner reprezentacji Polski: W sporcie nigdy nie ma spokoju, szczególnie dla byłych trenerów. Różne rzeczy wcześniej sam przeżywałem, może nie na takim poziomie, bo to był mecz o pierwsze miejsce w Lidze Narodów, ale emocje były i zawsze będą. Myślę, że nie tylko ja, ale dużo ludzi w naszym kraju też tak to przeżywało.

To wyglądało podobnie jak dwa lata temu na igrzyskach olimpijskich, w półfinale w Paryżu. Wtedy Amerykanie też mogli wygrać 3:1, byli nawet w lepszej sytuacji niż w niedzielę. Tutaj również mieli szansę i znów przegrali. To już kolejny ważny mecz, który Amerykanie z nami przegrywają.

A kiedy emocje już opadły, jak ocenia pan Ligę Narodów w wykonaniu reprezentacji Polski?

- Trzeba się cieszyć z pierwszego miejsca. Nasza reprezentacja potwierdziła, że jest potęgą. Mogę tak powiedzieć, bo taka jest prawda. Ma bardzo duży potencjał. To nie pierwszy rok, gdy skład się zmieniał. Grało wielu nowych zawodników. Przykładem jest choćby środek. Dwa lata temu grali tam Bieniek, Kochanowski i Huber, a teraz wystąpiła całkiem inna trójka i dała sobie doskonale radę.

Powinniśmy się cieszyć ze zwycięstwa, ale i z tego, że mamy zawodników, którzy mogą w każdej chwili zastąpić podstawowych siatkarzy. Od 14 lat prowadzę projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych i wiem, jaka jest sytuacja wśród młodzieży, niedawno zdobyła przecież mistrzostwo Europy do lat 18. Jest kilku następnych ciekawych zawodników. Jesteśmy w siatkówce potęgą. Nie widzę w tej chwili żadnej reprezentacji, która mogłaby w ciągu roku wymienić siedmiu zawodników, a potem wygrać Ligę Narodów.

Waldemar Wspaniały ostrzega przed Amerykanami. "Trzeba na nich uważać"

Pokłady talentów wydają się wręcz niewyczerpane. W Lidze Narodów udało się choćby bezboleśnie zastąpić Bartosza Kurka.

- Nie tylko jego. Był Marcin Janusz, jest Marcin Komenda. Był Paweł Zatorski, jest Jakub Popiwczak i młody Maksymilian Granieczny. Tak jest na każdej pozycji. Trójka naszych przyjmujących to w tej chwili chyba najlepszy taki zestaw na świecie. I wcale nie przesadzam z tą opinią. Do tego dochodzi jeszcze Artur Szalpuk, a proszę pamiętać, że w Polsce są jeszcze Bartosz Bednorz czy Bartosz Kwolek. Mamy potencjał, praca wykonywana z zawodnikami od najmłodszych lat sprawdza się później w seniorach.

Wracając jeszcze do samego meczu z USA: co było pana zdaniem kluczowe, by przełamać opór Amerykanów w niedzielnym finale?

- Mieliśmy problemy z przyjęciem zagrywki, Amerykanie zagrywali bardzo ostro. Problemy miał szczególnie Wilfredo Leon. Tak teraz wyglądają mecze z naszą reprezentacją - każdy przeciwnik ryzykuje w polu zagrywki. Jeżeli nie ma dokładnego przyjęcia, gra się na tzw. wysokiej piłce. Amerykanie to wykorzystywali, dobrze grali w obronie, bardzo dobrze w kontrataku. To zresztą też bardzo ciekawa reprezentacja, ma dwóch bardzo dobrych, super doświadczonych zawodników - Micaha Christensona i Matthew Andersona. A nie było jeszcze Aarona Russella, kolejnego czołowego zawodnika. Pozostali są młodsi, trochę mniej doświadczeni, ale trzeba na nich uważać. Widać, że Amerykanie przygotowują się już do igrzysk olimpijskich.

My zresztą też, bo za chwilę są mistrzostwa Europy, i pierwszy raz w historii mistrz zdobędzie kwalifikację do igrzysk. A to ważne, by mieć spokojne przygotowania olimpijskie. Możemy się cieszyć i wynikiem, i potencjałem, jakim dysponuje polska siatkówka, szczególnie u seniorów. Tak jak powiedziałem, on nie spadł z nieba. Ktoś tych ludzi znalazł, ktoś ich testował, ktoś szkolił w młodym wieku. I mamy tego efekty. Mamy po prostu kłopoty bogactwa. Współczuję trochę Nikoli Grbiciowi, bo faktycznie ma już problem, kogo powołać do reprezentacji, kto ma jechać na główną imprezę, haha.

Porównując to do czasów, kiedy pan prowadził kadrę - wtedy też mieliśmy kilku świetnych zawodników, ale szerokość składu była jednak zupełnie inna?

- Nie ma w ogóle o tym mowy. Była stała dziesiątka pewnych zawodników. Mało tego, wtedy funkcjonowały idiotyczne przepisy w Lidze Światowej, bo tak się to nazywało, i nie można było za bardzo wymieniać zawodników w porównaniu z poprzednim rokiem. Tak szerokiego potencjału, jak mamy w tej chwili, nie było. Praktycznie przez kilka lat grało 10 podstawowych zawodników, wymieniało się jednego, dwóch. A to, co mamy w tej chwili - można wymienić siedmiu zawodników, a my nie gramy gorzej, a momentami nawet lepiej. I wygrywamy.

Były selekcjoner ocenia decyzję Nikoli Grbicia. "Na pewno będzie tu ciąg dalszy"

Jak ocenia pan manewr trenera Grbicia z finału, by ustawić na pozycji atakującego Wilfredo Leona? To rozwiązanie może się przydać również na mistrzostwach Europy?

- Wszystko może się wydarzyć. Przypomnę Rosjan z finału igrzysk w Londynie, z Dmitrijem Muserskim, który po dwóch przegranych setach przeszedł ze środka na atak i Rosjanie zdobyli złoto. Akurat dobrze się składa, bo nasz rozgrywający jest z tego samego klubu, co Wilfredo - z Bogdanki LUK Lublin. Oni grali to w tym roku, bo mieli problemy ze zdrowiem zawodników. Rozegrali bardzo dużo meczów. Z tego, co wiem, ten manewr był przez Nikolę ćwiczony na treningach. I dobrze, że mamy takie warianty taktyczne i wykorzystujemy Wilfredo z drugiej linii. A to wcale nie jest łatwy atak, jeśli nie gra się tego często. Na pewno będzie tu ciąg dalszy i taka ewentualność będzie przygotowywana na przyszłość przez Nikolę.

Co jest jeszcze do poprawy w polskiej drużynie przed mistrzostwami Europy? A może jest już blisko maksimum i trzeba to tylko szlifować?

- Trzeba szlifować to, co jest. Koncentrować się na tym i ustawiać taktykę na konkretnego przeciwnika. W półfinale było widać, że Słowenia została przez Polskę rozbita w piach. Wszystko było ustawione, przede wszystkim tak, by wyłączyć Roka Możicia i atakującego Nika Mujanovicia. Tak się stało. Oczywiście polscy siatkarze mają jeszcze rezerwy. Wilfredo trochę słabiej grał w przyjęciu, co od razu przekładało się na skuteczność ataku. Ale zmienili ustawienie, taktykę. Bartek Bołądź miał w finale trochę słabszy dzień, ale trzeba pamiętać, że miał chyba 54 procent skuteczności w ataku w całej Lidze Narodów. To jest naprawdę rewelacyjny wynik. Cały czas wraca to, od czego zacząłem: potencjał naszej reprezentacji. Jeden gra słabiej, to wchodzi następny. Niewiele się zmienia, a często jest dużo lepiej.

Chyba żadna inna reprezentacja na świecie nie mogłaby pozwolić sobie na luksus trzymania w rezerwie takiego siatkarza jak Kamil Semeniuk?

- Dla mnie - i nie tylko dla mnie - Kamil jest w tej chwili w pierwszej trójce przyjmujących na świecie. W każdym elemencie: i w przyjęciu, i w obronie, i w ataku - jest technika, super zagrywka, bardzo dobry blok, zwłaszcza pojedynczy. To jest kompletny zawodnik. Podobnie zresztą jak Tomek Fornal. W moich czasach prowadziłem Polskę w meczach z Brazylią, która wtedy dominowała tak, jak my teraz. Wygrywali właściwie wszystko, nam akurat udało się z nimi trzy razy wygrać. I kiedy teraz porównuję naszych siatkarzy do Nalberta, Giby czy Dante, to widzę, że mamy takich samych zawodników. A może nawet i lepszych. Kiedyś to była kosmiczna Brazylia, teraz jest kosmiczna Polska.

Rozmawiał Damian Gołąb

Wilfredo Leon w przyjęciu volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk i Nikola Grbić KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News





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