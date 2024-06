Zabrali Polakom marzenia o złocie. Nie dali się złamać, triumf w finale Ligi Narodów

Na mecz Polski ze Słowenią, który rozpoczął się trzy godziny przed finałem, przyszło 11 tysięcy kibiców. Zdecydowana większość z nich pozostała na spotkanie Francji z Japonią, po którym zresztą została zaplanowana ceremonia wręczenia medali z udziałem "Biało-Czerwonych". Sympatię polskich kibiców, podobnie jak dzień wcześniej w meczu ze Słowenią, zyskali sobie co prawda Japończycy, ale reprezentacja Francji okazała się nie do złamania .

Dla Francuzów wyzwaniem był nie tylko przeciwinik z Japonii, ale i znalezienie sił na trzeci ważny mecz w ciągu trzech dni . Najpierw w piątek rozegrali pięć setów przeciwko Włochom, potem w sobotę równie długo grali z Polską. A rywale nie dość, że między ćwierćfinałem a półfinałem mieli dzień przerwy, to jeszcze rozegrali w dwóch spotkaniach łącznie zaledwie sześć setów.

A Japończycy od początku postawili im trudne warunki. Ich liderem w ofensywie w pierwszym secie znów był przyjmujący Yuki Ishikawa . Wynik cały czas oscylował wokół remisu. Tym razem we francuskiej drużynie od początku grał rozgrywający Antoine Brizard . W poprzednich dwóch spotkaniach trener Andrea Giani stawiał na Benjamina Toniuttiego , ale Brizard w trakcie gry musiał ratować sytuację. W końcówce pomylił się jednak Ishikawa, a szansę dla Francji wykorzystał Jean Patry . Mistrzowie olimpijscy wygrali 25:23.

Francuzi nie dali się złamać. Wytrzymali pogoń w finale Ligi Narodów

Mistrzów olimpijskich nie tak łatwo jednak złamać. Na trzeciego seta wyszli z dużą motywacją, tym razem to oni już po kilku minutach mieli trzy punkty przewagi. A w połowie seta nawet cztery, gdy zaczął działać francuski blok. Tym razem to Philippe Blain, trener Japonii, zaczął szukać pomocy wśród rezerwowych. I tak np. Kento Miyaura popisał się asem serwisowym, jego koledzy "złapali" blokiem francuskich środkowych. I choć Japonia miała już sześć punktów straty, doprowadziła do remisu 23:23. W ostatniej chwili Francuzi się jednak przebudzili, zablokowali atak Shomy Tomity i wygrali 25:23.