Za granicą głośno o siatkarzu reprezentacji Polski. Tak o nim napisano

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Polscy siatkarze w trzecim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach pokonali Niemców, a z bardzo dobrej strony pokazał się Wilfredo Leon, dla którego był to pierwszy reprezentacyjny mecz w sezonie. Jeszcze więcej punktów zdobył jego kolega z drużyny, o którym szybko stało się głośno nie tylko w Polsce. Zagraniczny serwis działający z ramienia FIVB dostrzegł osiągnięcie tego zawodnika, wprost stwierdzając, ze poprowadził on kadrę Nikoli Grbicia do zwycięstwa.

Bartłomiej Bołądź z kolegami z siatkarskiej reprezentacji Polski
Bartłomiej Bołądź (z numerem 30) rozegrał świetny mecz w reprezentacji PolskiIMAGONewspix.pl

Początek sobotniego meczu z Niemcami w siatkarskiej Lidze Narodów nie układał się po myśli reprezentacji Polski, nasi zachodni sąsiedzi pierwszego seta wygrali 25:23. Kolejne partie padły już łupem "Biało-Czerwonych", w czym duży udział miał Wilfredo Leon, dla którego był to pierwszy reprezentacyjny mecz w sezonie. Postawę przyjmującego docenił rozgrywający Marcin Komenda.

"Gdy taki zawodnik dołącza to drużyny, to od razu wnosi do niej wartość dodaną. Jest to świetny człowiek, wybitny zawodnik i jego obecność na parkiecie zawsze dodaje coś na plus dla zespołu" - przyznał w rozmowie z dziennikarzami.

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Jeszcze lepiej spisał się Bartłomiej Bołądź, który wywalczył 21 punktów, był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny Nikoli Grbicia. Sam selekcjoner nie szczędził ciepłych słów pod adresem atakującego.

«Bołi» [Bartłomiej Bołądź] rozegrał jeden z najlepszych meczów w reprezentacji. Naprawdę mam nadzieję, że pozostanie na takim poziomie. Rozegrał naprawdę fantastyczny mecz z Turcją i z Niemcami pokazał, że naprawdę jest w dobrej formie
podkreślił serbski szkoleniowiec.

Liga Narodów siatkarzy. Bartłomiej Bołądź błysnął w meczu z Niemcami

Sobotni mecz z Niemcami wzięto pod lupę także na oficjalnej, anglojęzycznej stronie Volleyball World, czyli organizacji działającej z ramienia Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), odpowiedzialnej za promowanie siatkówki na świecie. Tam w analizie spotkań trzeciej kolejki Ligi Narodów zauważono, że Bołądź pokazał się ze świetnej strony.

"Przy blisko 12 tysiącach kibiców na trybunach i dzięki Bartłomiejowi Bołądziowi, który poprowadził Polaków tym w meczu, zdobywając najwięcej punktów - 21, w tym cztery asy serwisowe - gospodarze odnieśli zwycięstwo 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15)" - czytamy.

Autorom publikacji nie umknęła też świetna postawa Leona. "Urodzony na Kubie gwiazdor reprezentacji Polski, przyjmujący Wilfredo Leon, zaliczył swój pierwszy występ w rozgrywkach VNL 2026, zdobywając 17 punktów" - podkreślono.

Polacy ostatni mecz w Gliwicach rozegrają w niedzielę o godz. 20, ich rywalem będzie Argentyna. Następnie podopiecznych Nikoli Grbicia czeka kilka dni przerwy, później "Biało-Czerwoni" rozpoczną przygotowania do trzeciego turnieju fazy zasadniczej, jaki rozegrają w Chicago. Tam aktualni wicemistrzowie olimpijscy powalczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, obecnie, na pięć kolejek przed końcem fazy zasadniczej, plasują się na miejscu premiowanym grą w finałach.

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