Wyjaśniła się przyszłość Aleksandra Śliwki. Oficjalny komunikat i deklaracja siatkarza

Choć o przenosinach Aleksandra Śliwki do Japonii mówiło się od dawna , sam siatkarz konsekwentnie unikał potwierdzenia transferu. Za każdym razem odpowiadał, że trzeba czekać na oficjalne informacje. Podobnie postąpił również w rozmowie z japońskim dziennikarzem , który dla Śliwki przyjechał na towarzyski mecz Polski z Ukrainą w Sosnowcu.

"Cieszę się, że dołączam do tak wielkiego klubu jak Suntory Sunbirds. Nie mogę doczekać się spotkania z drużyną, sztabem szkoleniowym, członkami klubu i kibicami. Chcę dać z siebie wszystko, co najlepsze na boisku i poza nim, by pomóc drużynie ponownie wygrywać" - przekazał Śliwka.