Wszyscy widzieli, co amerykański siatkarz zrobił w meczu z Polakami. Niebywałe

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Amerykańscy siatkarze w finale Ligi Narodów postawili się Polakom, w czwartym secie wydawało się już nawet, że zmierzają po złoto rozgrywek. I chociaż ostatecznie reprezentanci USA musieli uznać wyższość kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia, to kilku z nich ma powody do zadowolenia. Podopieczni Karcha Kiraly'ego błyszczeli indywidualnie na przestrzeni całego turnieju, a jeden z nich w meczu o złoto popisał się czymś, o czym szybko zrobiło się głośno. Polacy mogli tylko bezradnie się przyglądać.

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Merrick McHenry (z numerem 24) błyszczał w finale Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

Polscy siatkarze w chińskim Ningbo najpierw w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów w czterech setach pokonali Ukraińców, później z kolei nie dali żadnych szans Słoweńcom. Najcięższe zadanie czekało ich w finale, tam wprawdzie wygrali pierwszą partię w starciu z Amerykanami, ale w dwóch kolejnych do głosu doszli rywale.

W czwartym secie, przy stanie 20:19, podopieczni Karcha Kiraly'ego znaleźli się o pięć punktów od upragnionego złota. Polakom udało się jednak odwrócić losy rywalizacji i przypieczętować obronę tytułu w tie-breaku. Amerykanie mają prawo odczuwać spory niedosyt, ale zarazem kilku z nich potwierdziło, że należą do ścisłej światowej czołówki.

Liga Narodów siatkarzy. Merrick McHenry zachwycił podczas finału

W rankingach indywidualnych błyszczeli m.in. Jake Hanes, Micah Christenson i Matthew Anderson, a jeszcze w trakcie meczu bardzo głośno zrobiło się o ich koledze z drużyny. Merrick McHenry nękał naszą drużynę na środku siatki, w sumie ten 25-letni zawodnik zdobył 14 punktów, był trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem amerykańskiego zespołu. I regularnie korzystał ze swoich świetnych warunków fizycznych.

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Wprawdzie McHenry ma "tylko" 200 cm wzrostu (dla porównania, polski środkowy Bartłomiej Lemański mierzy 217 cm), ale dysponuje niebotycznym wręcz zasięgiem. W pewnym momencie meczu z Polakami zaatakował z krótkiej na wysokości 359 cm, o czym szybko zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Powtórkę nagrania wyczynu środkowego udostępnił m.in. siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

"Ależ to jest kozak. Niesamowity zawodnik. Takiego 'skoczka' nie widziałem na takim poziomie nigdy" - zauważył jeden z komentujących. "Ale atleta, sprężyny zamiast nóg" - stwierdził ktoś inny. Tego typu komentarzy jest więcej, nagrania z udziałem Amerykanina zresztą szybko obiegły portal X, gdzie nie brakuje głosów zachwytu pod adresem 25-latka.

McHenry ostatnie dwa sezony spędził we francuskim Nice VB, w kolejnej kampanii będziemy go oglądali z kolei we włoskiej Piacenzie. Kibice tej ekipy mogą już zacierać ręce w związku z transferem 25-latka, ten bowiem nie tylko w finale Ligi Narodów zachwycał swoją grą. Dobrze spisywał się już w fazie zasadniczej, w meczu z Kanadyjczykami wywalczył aż 15 punktów, trzy "oczka" mniej zapisał na swoim koncie w potyczce z Japończykami.

W sumie w tegorocznych rozgrywkach Amerykanin zgromadził 86 punktów, z tego aż 26 blokiem, co daje mu siódme miejsce w gronie najlepiej blokujących zawodników Ligi Narodów.

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