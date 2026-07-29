Dwa razy Rosja, potem Brazylia, Francja, Polska, jeszcze raz Francja i przed rokiem ponownie Polska. Oto reprezentacje, które triumfowały w Lidze Narodów od 2018 r., gdy nowe rozgrywki zastąpiły dotychczasową Ligę Światową.

W tym sezonie wszyscy będą starać się zdetronizować "Biało-Czerwonych", którzy w Lidze Narodów są najlepsi na świecie. Nikt inny nie zdobył w tych rozgrywkach aż sześciu medali, Polacy nie schodzą z podium od 2019 r. I w tym sezonie znów są jednym z faworytów.

Przetasowania na szczytach, tylko Polacy trzymają się mocno. "Nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu"

Nikola Grbić zabrał do Ningbo, które ponownie gości turniej finałowy, niemal wszystkich najlepszych zawodników, jakich ma do dyspozycji w tym sezonie - przypomnijmy, że z różnych względów w tym roku w kadrze nie grają Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek czy Norbert Huber. Z dostępnych zawodników brakuje tylko Jakuba Kochanowskiego, który poddał się ostatnio zabiegowi kolana.

Ale to nadal oznacza, że Grbić ma do dyspozycji plejadę świetnych zawodników. Na przyjęciu może wybierać z Wilfredo Leona, Tomasza Fornala czy Kamila Semeniuka. W ataku kapitalnie w rundzie zasadniczej spisywał się Bartłomiej Bołądź. Nawet nieobecność aż trzech świetnych środkowych nie powinna być problemem przy wysokiej formie Bartłomieja Lemańskiego i Szymona Jakubiszaka.

- To bardzo krótki turniej. Niewygodny ćwierćfinał z Ukrainą, która jednego dnia może wszystko. A potem zobaczymy, z kim przyjdzie nam grać. Bo wcale nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu - zapowiada w rozmowie z Interia Sport Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport, były siatkarz i trener.

O ile bowiem pozycja Polski w tym sezonie jest niezmiennie wysoka - skończyła rundę zasadniczą na drugim miejscu - o tyle kilka innych reprezentacji przeżywało w Lidze Narodów problemy. Wspomniane drużyny Francji i Brazylii w ogóle nie zagrają w czołowej ósemce, podobnie wicemistrzowie świata z Bułgarii. Dość długo zbierali się Włosi, którzy już w ćwierćfinale trafiają na mocnego przeciwnika - reprezentację USA. Przetasowania są więc spore.

Wszyscy chcą zdetronizować Polskę. Dwóch debiutantów po "polskiej" stronie drabinki

W dodatku na drodze Włochów do ewentualnego finału są też Japończycy. Po nieudanym ostatnim sezonie w tym roku od początku lata azjatycka drużyna gra mocnym składem. Błyszczy w nim zwłaszcza Ran Takahashi, który w najbliższym sezonie zagra w Bogdance LUK Lublin. Wcześniej jednak może poprowadzić Japonię do pierwszego w historii złota Ligi Narodów. Jego zespół jest w tym sezonie niepokonany, a ćwierćfinał powinien być dla niego formalnością - Chińczycy byli najsłabszą drużyną pierwszej fazy LN, miejsce w turnieju finałowym mają zagwarantowane jako gospodarz.

Po drugiej stronie turniejowej drabinki faworytem są Polacy, którzy zmierzą się z debiutantami z Ukrainy. Po raz pierwszy w czołowej ósemce będą również siatkarze z Turcji, którzy już dziś o godz. 9 rozpoczną ćwierćfinał ze Słowenią.

"Myślę, że nikt w siatkarskim środowisku nie spodziewał się po nas takich rezultatów. Turcja to nowy zespół na tym poziomie" - oceniał trener Turków Slobodan Kovac już po drugim tygodniu Ligi Narodów, gdy jego zespół na poważnie włączył się w walkę o grę w finałach.

Po drugiej stronie staną jednak niespodziewanie mocni w tym sezonie Słoweńcy. Drużyna bez kilku gwiazd znanych z ostatnich sezonów pozostawiła po sobie świetne wrażenie w fazie zasadniczej, a napędzał ją znakomity w ofensywie Nik Mujanović.

Wszyscy rywale "Biało-Czerwonych" mierzą w złoto, wszyscy chcą zdetronizować Polskę. Ale łatwo nie będzie, bo Grbić znów przygotował drużynę na walkę o medale. A zespół pod jego wodzą przywozi przecież krążki z każdej dużej imprezy. Złotych medalistów poznamy w niedzielę po południu czasu polskiego.

Transmisje meczów turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy

29 lipca, środa, godz. 9.00: Słowenia - Turcja, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

29 lipca, środa, godz. 13.30: Japonia - Chiny, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, czwartek, godz. 9.00: Włochy - USA, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, czwartek, godz. 13.30: Polska - Ukraina, transmisja - Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

1 sierpnia, sobota: półfinały

2 sierpnia, niedziela: mecz o trzecie miejsce i finał

Sąd nad decyzjami Nikoli Grbicia. Jest jedno zagrożenie. "Trener musi reagować"

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