Włoski siatkarz nagle zaczął mówić o Polakach. Nie pozostawił złudzeń

W normalnych okolicznościach przed starciem aktualnych mistrzów i wicemistrzów świata trudno byłoby wskazać zdecydowanego faworyta. Ferdinando de Giorgi zabrał jednak do Słowenii rezerwowy skład, by dać odpocząć swoim największym gwiazdom, które zbierają siły przed turniejem finałowym. Powołał za to m.in. rozgrywającego Marco Falaschiego, który do tej pory trenował razem z innymi kadrowiczami w Cavalese.