Winiarski był o włos od sprawienia sensacji. Gigant pokazał klasę

Z nadziejami na zameldowanie się w najlepszej siódemce do japońskiej Chiby pojechali Niemieccy siatkarze z Michałem Winiarskim na czele. Aby tego dokonać potrzebowali zanotować jak najwięcej zwycięstw, a to okazało się być niezwykle trudne, bowiem na "dzień dobry" przegrali 1:3 z Japonią, a następnie niespodziewanie polegli z Turcją Koniec końców zdołali zanotować na swoim koncie wygraną, gdyż w sobotę pokonali faworyzowaną kadrę USA po bardzo ciekawym meczu 3:2. Na zakończenie swojego udziału w tegorocznych rozgrywkach zmierzyli się ze znakomitą reprezentacją Brazylii, która chciała powiększyć serię wygranych do 10 meczów z rzędu.

Lepiej spotkanie rozpoczęli faworyci, bowiem wyszli na dwupunktowe prowadzenie i wygrywali 4:6. Z czasem w siłę rośli jednak podopieczni Michała Winiarskiego i zdołali wyrównać, a następnie zdobyli przewagę dwóch "oczek". Swojej przewagi nie oddali już końca seta i rozpoczęli mecz od wygranego seta. Tablica wyników wskazała 25:21.

Druga partia już od samego początku wskazywała, że mecz ten szykuje się na bardzo wyrównany. Było 4:4, a chwilę później 9:9. W pewnym momencie sprawy w swoje ręce wzięli jednak Brazylijczycy i wygrywali 10:13. Bardzo dobrze w ataku prezentował się przyjmujący Arthur oraz atakujący, Alan Souza. Niemcy nie dali jednak za wygraną - przed decydującą fazą seta było 20:20. Tę próbę nerwów 23:25 wygrali zawodnicy Bernardo Rezende, dzięki czemu doprowadzili do remisu 1:1.

Brazylia ruszyła, Niemcy tylko patrzyli

Partia numer trzy od samego początku przebiegała od pod dyktando Brazylijczyków. Ci błyskawicznie objęli prowadzenie 3:6, a następnie zwiększyli je do stanu 6:12. Niemcy próbowali się zbliżyć, lecz brakowało im dokładności, szczególnie w wystawie, a także skuteczności w ataku. Faworyci robili dalej swoje i kontrolowali przebieg tego seta, co potwierdzał wynik, 13:16. Zawodnikom Winiarskiego nie udało się już zbliżyć do rywali, co poskutkowało przegraną seta 20:25. W całym meczu Brazylia wygrywała już 1:2.

Kolejna odsłona meczu znów przyniosła ogromne widowisko. Najpierw 4:2 wygrywali Niemcy, a chwilę później 10:11 Brazylia. Sytuacja zmieniała się co chwilę. Jednym z decydujących momentów było pojawienie się na boisku Darlana Souzy, młodszego brata Alana. Ten od razu w wyśmienity sposób skończył atak, a następnie dopisał do konta asa serwisowego.

Drużyna Bernardo Rezende prowadziła już 12:17, a Niemcom wciąż brakowało dokładności. W defensywie dwoił się Leonard Graven, lecz jego obron nie wykorzystywali koledzy. Wielokrotnie mylił się John i Mohwinkel, co przyczyniło się do prowadzenia rywali aż 17:23. Faworyci nie zawiedli i pewnie domknęli seta, wygrywając go do 21. W ten sposób zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów zwycięstwem nad Niemcami 3:1.

Liga Narodów siatkarzy: Polska - Kuba. skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Michał Winiarski MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Winiarski Uwe Anspach /DPA AFP

Siatkarze reprezentacji Brazylii volleyballworld.com materiały prasowe