Wilfredo Leon komentuje decyzję Nikoli Grbicia. Jaśniej się nie da

- Z Francją nie poszło tak jak chiałem, więc w niedzielę musiałem zagrać trochę lepiej. Wiemy, jak to jest, kiedy gramy ze Słowenią . To nie są łatwe mecze. Nawet trener powiedział, że będzie ciężki mecz, tak było, ale w końcówce pierwszego seta dostałem trochę piłek i wygraliśmy. Tym razem wszystko poszło idealnie po naszej myśli - podsumowuje Leon.

Leon w najwyższej formie? "Nie... Już rozmawiałem z trenerem"

Nie... Ale dziękuję za takie słowa, będę dalej pracować, aby ta forma na igrzyskach była jeszcze lepsza. Bo już rozmawiałem z trenerem i w kilku elementach mogę jeszcze zrobić krok do przodu. Tak jak on zawsze mówi: dodać jeden procent, a to już będzie bardzo dużo dla drużyny

Polscy siatkarze czekają na decyzję Grbicia. Ale Wilfredo Leon jest pewny swego

- Każda decyzja, którą podejmie trener, będzie najlepsza dla drużyny. Wiem, że każdy zawodnik jest gotowy, co do tego nie mam wątpliwości. Każdy da z siebie "maksa". Nie jest tak, że możemy to przeciągać w nieskończoność. Czy lepiej byłoby wiedzieć to trochę wcześniej? Zależy od zawodnika. Dla mnie nie robi to różnicy. Mam już dużo doświadczenia i wiem, że przy tylu dobrych zawodnikach nie jest łatwo podjąć decyzję. Dlatego rozumiem rolę trenera. Im będzie później, tym jemu będzie łatwiej - zauważa Leon.