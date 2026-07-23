Wielkie rywalki kadry Lavariniego miały problem. 27 punktów gwiazdy

Mecz czwartej i piątej drużyny fazy zasadniczej Ligi Narodów rozpoczął się zaskakująco. Nacisnęła bowiem niżej klasyfikowana Kanada, drużyna spoza czołowej dziesiątki rankingu FIVB, która jednak w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie.

Szybko asem serwisowym popisała się Kiera Van Ryk, najlepiej punktująca zawodniczka całych rozgrywek. Kiedy to samo zrobiła Alexa Gray, Kanada prowadziła już 12:9. Turczynki, wicemistrzynie świata sprzed roku, ruszyły w pogoń. Zbliżyły się na punkt, ale przegrały końcówkę. Siatkarki z Ameryki Północnej wykorzystały drugą piłkę setową, ich zwycięstwo 25:22 przypieczętował atak Gray.

Niespodziewany początek walki o półfinał Ligi Narodów. A potem przebudziła się Melissa Vargas

Turczynki, które w ostatnich latach z sukcesami prowadzi Daniele Santarelli, w tym sezonie celują przede wszystkim w mistrzostwa Europy. Będą bronić tytułu przed własną publicznością. W fazie grupowej zapowiadają się też na najtrudniejsze przeciwniczki dla reprezentacji Polski, z którą los skojarzył je już w pierwszej rundzie.

Ale najlepszym przygotowaniem do mistrzostw, gdzie można będzie już wywalczyć kwalifikację do igrzysk olimpijskich, jest Liga Narodów. A w niej w dwóch ostatnich sezonach Turcja rozczarowywała - po złotym medalu z 2024 r. dwa razy przegrała w ćwierćfinale. Kanada w turnieju finałowym rywalizuje po raz pierwszy.

W drugim secie Turczynki po raz pierwszy w tym meczu objęły prowadzenie, a kiedy Melissa Vargas wykończyła kontratak, wygrywały już 7:4. I ta przewaga rosła, po nieco przypadkowym asie serwisowym Sinead Jack-Kisal wynosiła już pięć punktów.

Wynik z punktu widzenia Kanadyjek poprawiły dwa asy serwisowe Van Ryk - jej drużyna przegrywała już tylko 13:15. Tyle że Turcja miała w składzie Vargas. Ten set był jej popisem, a jej siła w ofensywie poprowadziła zespół do zwycięstwa. Pochodząca z Kuby zawodniczka zdobyła 11 punktów, Turcja wygrała 25:21.

Rewelacja sezonu nie wykorzystała szansy. Faworytki zagrają o medale

Kanadyjki odzyskały rezon w trzecim secie. Przy zagrywkach Van Ryk objęły prowadzenie 8:4. Ale wkrótce pogubiły się w obronie, a różnica zmalała do punktu. Wydawało się jednak, że zespół z Ameryki Północnej znów jest blisko zwycięstwa, bo po bloku przy ataku Vargas prowadziły już 15:10.

Tyle że szansy nie wykorzystał. To właśnie atakująca z Turcji kapitalnymi zagrywkami i atakami z drugiej linii niemal w pojedynkę doprowadziła do remisu 17:17. W końcówce pomogła jej też Hande Baladin i to mistrzynie Europy lepiej rozegrały końcówkę, wygrywając 25:21.

W czwartym secie Turczynki od początku powoli budowały przewagę i starały się nie popełniać błędów. Giovanni Guidetti, trener reprezentacji Kanady, starał się zmienić obraz gry w czasie przerw, ale Turcja utrzymywała się dwa, trzy punkty przed rywalkami. Wyrównany był już tylko pojedynek Vargas z Van Ryk - ostatecznie obie zdobyły po 27 punktów. Seta 25:17 wygrały mistrzynie Europy, kończąc spotkanie w czterech setach.

Turcja czeka na rywala w sobotnim półfinale. Wyłoni je ostatni ćwierćfinał, w którym reprezentacja USA zagra z Chinami. Już w środę awans do strefy medalowej wywalczyły Włoszki i Brazylijki.

Statystyki meczu Turcja (K) 3 - 1 Kanada (K) Próby ataku 57 60 Błędy przeciwnika 23 12 Błędy drużyny 12 23 Błędy w ataku 1 9 Błędy serwisowe 10 12 Asy serwisowe 8 5

Melissa Vargas, największa gwiazda reprezentacji Turcji volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz Turcja - Kanada zdecydował o awansie do półfinału Ligi Narodów siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Kiera Van Ryk, atakująca reprezentacji Kanady volleyballworld.com materiały prasowe





Ana Cristina - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport