Wielkie rywalki kadry Lavariniego miały problem. 27 punktów gwiazdy
Mistrzynie Europy miały problem z rewelacją sezonu w ćwierćfinale Ligi Narodów. W meczu rozgrywanym w ramach turnieju finałowego w Makau reprezentacja Turcji zdołała jednak odrobić straty i pokonała Kanadę 3:1. Turczynki, które będą rywalkami kadry Stefano Lavariniego na mistrzostwach Europy, po dwóch latach przerwy wracają więc do strefy medalowej Ligi Narodów. Transmisje wszystkich spotkań tych rozgrywek na antenach Polsatu Sport.
Mecz czwartej i piątej drużyny fazy zasadniczej Ligi Narodów rozpoczął się zaskakująco. Nacisnęła bowiem niżej klasyfikowana Kanada, drużyna spoza czołowej dziesiątki rankingu FIVB, która jednak w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie.
Szybko asem serwisowym popisała się Kiera Van Ryk, najlepiej punktująca zawodniczka całych rozgrywek. Kiedy to samo zrobiła Alexa Gray, Kanada prowadziła już 12:9. Turczynki, wicemistrzynie świata sprzed roku, ruszyły w pogoń. Zbliżyły się na punkt, ale przegrały końcówkę. Siatkarki z Ameryki Północnej wykorzystały drugą piłkę setową, ich zwycięstwo 25:22 przypieczętował atak Gray.
Niespodziewany początek walki o półfinał Ligi Narodów. A potem przebudziła się Melissa Vargas
Turczynki, które w ostatnich latach z sukcesami prowadzi Daniele Santarelli, w tym sezonie celują przede wszystkim w mistrzostwa Europy. Będą bronić tytułu przed własną publicznością. W fazie grupowej zapowiadają się też na najtrudniejsze przeciwniczki dla reprezentacji Polski, z którą los skojarzył je już w pierwszej rundzie.
Ale najlepszym przygotowaniem do mistrzostw, gdzie można będzie już wywalczyć kwalifikację do igrzysk olimpijskich, jest Liga Narodów. A w niej w dwóch ostatnich sezonach Turcja rozczarowywała - po złotym medalu z 2024 r. dwa razy przegrała w ćwierćfinale. Kanada w turnieju finałowym rywalizuje po raz pierwszy.
W drugim secie Turczynki po raz pierwszy w tym meczu objęły prowadzenie, a kiedy Melissa Vargas wykończyła kontratak, wygrywały już 7:4. I ta przewaga rosła, po nieco przypadkowym asie serwisowym Sinead Jack-Kisal wynosiła już pięć punktów.
Wynik z punktu widzenia Kanadyjek poprawiły dwa asy serwisowe Van Ryk - jej drużyna przegrywała już tylko 13:15. Tyle że Turcja miała w składzie Vargas. Ten set był jej popisem, a jej siła w ofensywie poprowadziła zespół do zwycięstwa. Pochodząca z Kuby zawodniczka zdobyła 11 punktów, Turcja wygrała 25:21.
Rewelacja sezonu nie wykorzystała szansy. Faworytki zagrają o medale
Kanadyjki odzyskały rezon w trzecim secie. Przy zagrywkach Van Ryk objęły prowadzenie 8:4. Ale wkrótce pogubiły się w obronie, a różnica zmalała do punktu. Wydawało się jednak, że zespół z Ameryki Północnej znów jest blisko zwycięstwa, bo po bloku przy ataku Vargas prowadziły już 15:10.
Tyle że szansy nie wykorzystał. To właśnie atakująca z Turcji kapitalnymi zagrywkami i atakami z drugiej linii niemal w pojedynkę doprowadziła do remisu 17:17. W końcówce pomogła jej też Hande Baladin i to mistrzynie Europy lepiej rozegrały końcówkę, wygrywając 25:21.
W czwartym secie Turczynki od początku powoli budowały przewagę i starały się nie popełniać błędów. Giovanni Guidetti, trener reprezentacji Kanady, starał się zmienić obraz gry w czasie przerw, ale Turcja utrzymywała się dwa, trzy punkty przed rywalkami. Wyrównany był już tylko pojedynek Vargas z Van Ryk - ostatecznie obie zdobyły po 27 punktów. Seta 25:17 wygrały mistrzynie Europy, kończąc spotkanie w czterech setach.
Turcja czeka na rywala w sobotnim półfinale. Wyłoni je ostatni ćwierćfinał, w którym reprezentacja USA zagra z Chinami. Już w środę awans do strefy medalowej wywalczyły Włoszki i Brazylijki.