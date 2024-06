Wynik meczu Słowacji z Turcją kluczowy dla pozycji Polaków

- Naprawdę widać, że są szaleni na punkcie siatkówki . Bardzo miło widzieć ich radość, kiedy podchodzimy do nich, robimy zdjęcia, rozdajemy autografy. Naprawdę widać, że ta radość z bycia na meczach siatkarskich jest podobna jak w Polsce. W trochę inny sposób wyrażana, ale naprawdę to łączy oba kraje - stwierdził.

Turcy postraszyli Słowenię. Sensacji nie było, Polska już nie liderem

Turcy, obok Irańczyków są najsłabszą drużyną Ligi Narodów 2024, dlatego każdy inny rezultat, aniżeli zwycięstwo 3:0 Słowenii postrzegany byłby w kategorii niespodzianki. Do tej niewiele brakowało już w pierwszym secie . Słoweńcy w pewnym momencie się rozluźnili i zlekceważyli rywali, którzy przegrywali już 12:19. Turcy rozszaleli się jednak na zagrywce i doprowadzili do stanu 20:21. Błędy w końcówce zaprzepaściły mimo szaleńczej pogoni ich szanse na zwycięstwo.

W drugim secie dość niespodziewanie to Turcja szybko wyszła na prowadzenie, które utrzymywała niemal do samego końca. Mimo prowadzenia 21:18 nie udało jej się jednak doprowadzić do remisu w setach. Wyszło doświadczenie wicemistrzów Europy z 2022 roku, którzy w newralgicznych momentach popełniali mniej błędów, a do tego dołożyli skuteczną grę blokiem i wygrali 26:24.