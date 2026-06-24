Wielki talent polskiej siatkówki rozczarował. Krok od skreślenia przez Grbicia

Nikola Grbić podczas turnieju towarzyskiego w Sosnowcu i Katowicach dał szansę aż 13 debiutantom, a niektórzy z nich spisali się na tyle dobrze, że pozostali na dłużej w kadrze. Selekcjonera pozytywnie zaskoczył m.in. Jakub Majchrzak, środkowy z bardzo dobrej strony pokazał się w trakcie meczów Ligi Narodów w Chinach, otrzymał też powołanie na kolejne spotkania w Gliwicach.

Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" dał też szansę zawodnikom, którzy już w poprzednich sezonach występowali w narodowych barwach, ale nie mają tak dużego doświadczenia, jak kadrowicze powoływani rokrocznie na najważniejsze międzynarodowe turnieje. Wysokie noty za swoje występy zbierał wracający po sześciu latach przerwy Bartłomiej Lemański, Grbić dużym kredytem zaufania obdarzył też Michała Gierżota. I o ile Lemański jest solidnym kandydatem do gry zarówno w kolejnym turnieju Ligi Narodów, jak i na mistrzostwach Europy, o tyle sytuacja Gierżota jest bardziej skomplikowana.

24-letni przyjmujący od lat uchodził za wielki talent polskiej siatkówki, w 2021 roku razem z kolegami z drużyny sięgnął zresztą po brąz mistrzostw świata juniorów, rok później wywalczył trzecie miejsce na mistrzostwach Europy do lat 22. I chociaż jego potencjał został szybko dostrzeżony przez Grbicia, to Gierżot musiał długo poczekać na swoją szansę. Był już powoływany na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji w 2023 i 2024 roku, ale w ostatniej chwili wypadał przez kontuzję.

Michał Gierżot nie zachwycił w siatkarskiej reprezentacji Polski

Utalentowany przyjmujący wymarzonego debiutu doczekał się w 2025 roku, Grbić zabrał go wówczas na pierwszy turniej Ligi Narodów do chińskiego Xi'an. Tam przyjmujący wywalczył w sumie 29 punktów, szansę na polepszenie statystyk otrzymał też w Chicago, ale tam już nie odgrywał większej roli, punktował tylko w dwóch spotkaniach. Rok później ponownie otrzymał szansę od selekcjonera.

Siatkarz, który ostatni sezon spędził w JSW Jastrzębskim Węglu, a którego w kolejnej kampanii będziemy oglądać w barwach Energi Trefla Gdańsk, znalazł się w kadrze na pierwsze mecze fazy zasadniczej Ligi Narodów. I chociaż finalnie zdobył więcej punktów niż przed rokiem (48), to i tak rozczarował, popełniał proste błędy i nie był w stanie grać na równym, wysokim poziomie, siatkarski ekspert Jakub Balcerzak zresztą przyznał mu notę "3" w sześciostopniowej skali, niżej ocenił jedynie Aleksandra Śliwkę.

Mimo słabego występu w Chinach, Grbić powołał Gierżota na kolejny turniej Ligi Narodów w Gliwicach. 24-latek prawdopodobnie skorzystał z faktu, że wciąż gotowi do gry nie są inni przyjmujący: Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, a Wilfredo Leon będzie mógł wejść do gry dopiero po pierwszych dwóch meczach. Powołanie dla Gierżota jednak wywołało spore poruszenie.

"Nie rozumiemy co tu robi Gierżot" - komentował jeden z kibiców w serwisie X. "Gdzie Zych? Po co Gierżot?" - dopytywał ktoś inny. "Jak ja zobaczę Gierżota w wyjściowej to padnę" - czytamy w kolejnym komentarzu pod postem Jakuba Balcerzaka, a tego typu opinii jest więcej.

Nie zmienia to faktu, że Grbić po raz kolejny obdarzył 24-latka dużym kredytem zaufania. Ten jednak i tak jest o krok od skreślenia z kadry, bowiem jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na trzeci turniej fazy zasadniczej do Chicago do reprezentacji dołączą Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, którzy o miejsce w wyjściowej szóstce na najważniejsze mecze sezonu będą rywalizowali z Wilfredo Leonem, Aleksandrem Śliwką i Arturem Szalpukiem.

Turniej w Gliwicach to dla Gierżota jednak szansa na to, by zmazać negatywne wrażenie po meczach w Chinach i pokazać, że 24-latek może być przyszłością kadry. I chociaż w mediach społecznościowych nie brakuje głosów kibiców twierdzących, że ten zawodnik obecnie nie prezentuje poziomu kadrowego, to niewykluczone, że w przyszłości były siatkarz JSW Jastrzębskiego Węgla ponownie dostanie zaproszenie na zgrupowanie, a wtedy będzie mógł udowodnić, że nazywanie go "wielkim talentem polskiej siatkówki" nie było na wyrost.





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