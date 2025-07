Wielki powrót gwiazdora Grbicia, to już oficjalne. Siatkarz nie owijał w bawełnę

Nie najlepiej aktualnie na boisku prezentuje się siatkarska reprezentacja Polski. Ta podczas trzeciego, a zarazem ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów w Gdańsku po trzech meczach na swoim koncie ma tylko jedno zwycięstwo, 3:2 z Iranem. Przegrała za to 1:3 z Kubą i 2:3 z Bułgarią. Podczas zmagań doszło jednak do nie lada wzmocnienia drużyny, bowiem po długiej przerwie spowodowanej urazem i operacją nosa przygotowania do mistrzostw świata rozpoczął Norbert Huber.

Jego obecność może ucieszyć bardzo wielu fanów siatkówki, ponieważ kadra od dłuższego czasu zmaga się z wieloma kontuzjami. Z powodów zdrowotnych tegoroczny sezon reprezentacyjny opuścił m.in. Mateusz Bieniek. Do tego kilku siatkarzy wypadło z kadry już w trakcie kampanii. W ich gronie jest Rafał Szymura, który podczas turnieju w Chicago doznał urazu kolana. Do tego niedawno wypadł Aleksander Śliwka, a do tego dopiero na początku września do kadry z powodu bólu pleców wrócić ma Bartosz Kurek.

Huber przy okazji swojego powrotu znalazł chwilę, aby porozmawiać z TVP Sport odnośnie swojego powrotu. Zdradził kilka szczegółów, jak wyglądały jego pierwsze jednostki treningowe.

- Odbyłem już drugą jednostkę treningową. Bawiłem się świetnie. Jestem szczęśliwy, że tutaj jestem, i że było tu dla mnie miejsce, i że mogę przygotowywać się do mistrzostw z drużyną - powiedział.

Powiedział także, że miał już okazję kilka razy odbić piłkę. Co więcej, wyznał, jak wygląda jego plan na najbliższy czas. 26-latek pojawi się w środę w Spale, gdzie na dobre ruszy z treningami z drużyną. Kadra pod koniec lipca ruszy jednak do Chin w celu rozegrania turnieju finałowego Ligi Narodów. Co ciekawe sam zainteresowany nie wie, co będzie wtedy robić.

Robiłem już siłownię, coś tam podobijałem piłką... W niedzielę rano jest rozruch, więc pewnie też będę w nim uczestniczyć. W środę widzimy się w Spale. Będę trenować z drużyną do wyjazdu do Chin. Później nie wiem, co będę robić

Grbić wprost o Huberze, co za słowa

Kilka słów odnośnie siatkarza powiedział sam selekcjoner kadry, Nikola Grbić. Jego zdaniem środkowy wygląda bardzo dobrze. Pozwolił sobie również na delikatny żart w jego kierunku.

- Norbert wygląda super. Był na wakacjach sporo czasu, jest opalony i szczęśliwy. Nie robił nic trzy miesiące, tylko chill - mówił.

Huber został zapytany też o swoją opinię dot. ostatnich wyników reprezentacji Polski (1:3 z Kubą, 2:3 z Iranem). W opinii siatkarza na pewno są pewne wnioski do wyciągnięcia. Dodał także, aby zaufać procesowi.

- Kibice na pewno są smutni po tych spotkaniach. Potrafimy zrozumieć to, że w sobotę byliśmy gorsi, że Kuba też zagrała dobry mecz z nami. Byliśmy w stanie pozwolić sobie na tyle, ile pokazaliśmy na boisku. Są wnioski do wyciągnięcia. Trust in process - zakończył.

Ostatnim akordem fazy zasadniczej Ligi Narodów reprezentacji Polski będzie niedzielne spotkanie z Francją. To rozpocznie się o 20:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Norbert Huber i Wilfredo Leon w bloku volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Adam War¿awa PAP