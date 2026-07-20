Kiedy trener reprezentacji Polski Nikola Grbić ogłosił, że Bartosz Kurek w tym sezonie reprezentacyjnym nie zagra, było wiadomo, że kadrę czeka sezon, jakiego nie było od lat. W poprzednich Kurek co prawda czasami przez kontuzję nie mógł pomóc reprezentacji w najważniejszych meczach, a nawet całych turniejach, ale zawsze trenerzy niemal do końca liczyli, że zdąży wrócić i wspomoże drużynę.

W tym roku od początku było wiadomo, że do gry będą musieli wejść jego zastępcy, a może i następcy. Grbić wyselekcjonował grupę pięciu siatkarzy, których powołał do kadry. Ale jeszcze przed pierwszymi meczami wskazał faworyta do schedy po Kurku.

"Oczywiście jest pierwszy. Tak, jak gra teraz - byłoby super, gdyby został na tym poziomie" - mówił Grbić o Bartłomieju Bołądziu w czasie finałów PlusLigi.

Polski siatkarz wszedł w buty Bartosza Kurka. Niekwestionowany lider

Bołądź pomógł wówczas Aluron CMC Warcie Zawiercie zdobyć mistrzostwo Polski. A dwa i pół miesiąca później rzeczywiście jest niekwestionowanym numerem jeden w polskim ataku, choć wcale nie było to takie oczywiste.

Mimo że Grbić "namaścił go" do tej roli, to jednak selekcjoner równie mocno podkreślał, że będzie czekać na powrót do formy Kewina Sasaka. To on wyrósł bowiem przed rokiem na mocnego kandydata do przejęcia schedy po Kurku. W debiutanckim sezonie w kadrze był "jedynką" w Lidze Narodów, a po kontuzji kapitana wskoczył do składu na najważniejsze mecze mistrzostw świata. Tyle że później dużą część sezonu ligowego stracił przez urazy.

Bołądź w ubiegłym sezonie kadrowym nie odegrał większej roli. Owszem, ma na koncie złoto Ligi Narodów, ale w osiągnięciu pełni formy przeszkadzały mu problemy ze zdrowiem. I na MŚ nie pojechał, a przecież rok wcześniej to on w świetnym stylu wywalczył sobie miejsce na igrzyskach olimpijskich. Pojawił się tam w roli dodatkowego, 13-tego zawodnika, ale z czasem dostał szansę gry.

W tym sezonie znów przypomina tamtego zawodnika. Do gry wszedł w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Już po kilku minutach pierwszego meczu z Belgią musiał zmienić Alaksieja Nasewicza, który nie poradził sobie przed polską publicznością. W kolejnych występach zagrał tak, że Grbić rozpływał się nad jego formą.

"Rozegrał jeden z najlepszych meczów w reprezentacji. Naprawdę mam nadzieję, że pozostanie na takim poziomie" - podkreślał selekcjoner po zwycięstwie z Niemcami.

Bartłomiej Bołądź w Chicago znów pomógł w kadrze. Nie zawiódł Grbicia

W Chicago Bołądź nie zawiódł oczekiwań Grbicia, a tylko potwierdził wyśmienitą formę. I znów musiał ratować polską drużynę. Odbudowywany przez selekcjonera Sasak nie wszedł dobrze w mecz z Francją i starszy kolega zastąpił go na dobre już w drugim secie. A potem pozostał do końca, zdobywając 18 punktów. W ostatnim spotkaniu z USA Grbić już nie szukał innych rozwiązań, Bołądź zagrał od początku i zdobył 16 punktów, najwięcej w drużynie. Oprócz 50-procentowej skuteczności w ofensywie z trzema blokami był najlepszy i w tym elemencie.

Łącznie w tegorocznej Lidze Narodów 32-letni zawodnik zdobył 135 "oczek" - osiem z nich zagrywkami, 13 blokiem. Przede wszystkim jednak nie zawodził w ataku i może się uważać za jednego z największych wygranych fazy zasadniczej.

Na turniej finałowy w Ningbo - początek 29 lipca - pojedzie w roli podstawowego atakującego reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu, w ćwierćfinale zagrają z Ukrainą. Potem kadrę czekają przygotowania do mistrzostw Europy - turnieju, w którym Bołądź do tej pory jeszcze nigdy nie wystąpił.

Damian Gołąb

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe





Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu z USA. WIDEO Polsat Sport