Wicemistrz opuścił sezon, teraz zdradza szczegóły. Było drugie dno

Już podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu z powodu urazu Bieniek rywalizację zakończył wcześniej. Upadł on wówczas w meczu ze Słoweńcami niefortunnie na stopę, co wyeliminowało go z dalszej rywalizacji. Następnie środkowy przystąpił do sezonu klubowego 2024/2025, gdzie wraz ze swoim klubem, Aluron CMC Wartą Zawiercie wywalczył m.in. wicemistrzostwo Polski czy srebrny medal Ligi Mistrzów.