Ważyły się losy awansu Polaków. Hit nie zawiódł, decydował tie-break

Aż trzy pięciosetowe mecze rozegrali "Biało-Czerwoni" na inaugurację jednej z najważniejszych imprez w siatkarskim kalendarzu. Zaczęło się obiecująco, bo od triumfu 3:0 nad Kubą, ale później podopieczni Nikola Grbicia za każdym razem fundowali sobie maraton. Lepsi od nich okazali się Słoweńcy oraz Japończycy. W ostatnim spotkaniu w ramach chińskiego turnieju wicemistrzowie olimpijscy poradzili sobie jednak z Ukraińcami.

Każda z wyżej wspomnianych potyczek miała wpływ na ranking FIVB. Dwie porażki naszych rodaków w połączeniu z dobrą grą Włochów spowodowały spadek graczy Nikoli Grbicia za drużynę z Półwyspu Apenińskiego. Sytuacja mogła jeszcze zmienić się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. Amerykanie tylko albo aż musieli pokonać Włochów. Obie kadry spotkały się ze sobą w Ottawie.

Włosi lepsi od Amerykanów. To był ważny mecz dla polskich siatkarzy

Siatkarscy giganci rozegrali aż pięć partii, ale każda z nich miała jednostronny przebieg. Włosi wygrali pierwszą (25:18) oraz trzecią (25:19). Amerykanie natomiast zgarnęli drugą (25:15) i czwartą (25:18). Decydująca część padła łupem Europejczyków (15:10). Do triumfu poprowadził ich Luca Porro. Przyjmujący zdobył 23 punkty, kończąc aż 60% piłek. Poza tym zaserwował trzy asy oraz dorzucił dwa bloki. Jego występ wyróżnił między innymi Jakub Balcerzak na platformie X.

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22-latek wraz z kolegami odetchnął z ulgą nie tylko za sprawą meczowego zwycięstwa. FIVB za triumf doliczyła europejskiej ekipie 2,39 punktu do rankingu FIVB. Gdyby doszło do porażki, międzynarodowa federacja odjęłaby natomiast 7,61 "oczka". Wtedy pozycję lidera po kilku dniach przerwy ponownie objęliby Polacy. Tak się jednak nie stało, wobec czego "Biało-Czerwoni" na ewentualny awans muszą poczekać do turnieju w Gliwicach.

TOP 5 rankingu FIVB po meczu USA - Włochy:

1. Włochy - 384,12

2. Polska - 374,83

3. Brazylia - 346,95

4. USA - 331,63

5. Japonia - 317,17

Włoscy siatkarze volleyballworld.com materiał zewnętrzny

siatkówka Burak Basturk AFP

siatkówka Grzegorz Wajda East News





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