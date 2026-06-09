Walec Grbicia rusza do ataku. 7:0 na inaugurację, a to nie koniec

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczyna zmagania w Lidze Narodów. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia są obrońcami tytułu, a od sześciu edycji nie schodzą z podium. W inauguracyjnych spotkaniach nie mają litości dla swoich rywali. Statystyki są wręcz druzgocące.

Polacy inaugurują rozgrywki Ligi Narodów 2026
Polacy inaugurują rozgrywki Ligi Narodów 2026PAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Przełom wiosny i lata to czas siatkarskiej Ligi Narodów, która rozgrywana jest od 2018 roku. Rozgrywki te zastąpiły Ligę Światową, którą emocjonowali się kibice w latach 1990 - 2017.

Od wielu lat pierwsze skrzypce na światowych parkietach grają polscy siatkarze. "Biało - Czerwoni" przed rokiem sięgnęli po złote medale. W decydującym meczu w chińskim Ningbo pokonali Włochów i po raz drugi okazali się najlepsi w tych rozgrywkach. Wcześniej miało to miejsce w 2023 roku, gdy finałowy turniej odbył się w Gdańsku. Zresztą Polacy z podium nie schodzą od sześciu edycji. Tak więc rozgrywki bez medalu zakończyli tylko raz w historii, a było to w pierwszej odsłonie LN w 2018 roku, gdy uplasowali się na miejscach 5-6.

Polacy tegoroczne rozgrywki zainaugurują w chińskim Linyi. W środę (10 czerwca) o godz. 7:00 zmierzą się z reprezentacją Kuby. Później czekają ich starcia ze Słowenią, Japonią i Ukrainą.

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"Biało - Czerwoni" w inauguracyjnych meczach się nie mylą i mają bilans 7 zwycięstw - 0 porażek, a łącznie stracili tylko trzy sety (w 2019, 2023 i 2025 roku).

  • 2018 rok: Polska - Korea 3:0
  • 2019 rok: Polska - Australia 3:1
  • 2021 rok: Polska - Włochy 3:0
  • 2022 rok: Polska - Argentyna 3:0
  • 2023 rok: Polska - Francja 3:1
  • 2024 rok: Polska - USA 3:0
  • 2025 rok: Polska - Holandia 3:1

Powyższe statystyki pokazują, że "Biało - Czerwoni" rozpoczynają rozgrywki zawsze od mocnego uderzenia. Przed rokiem Polacy także rozgrywali pierwszy turniej na chińskiej ziemi. Wygrali wówczas wszystkie cztery spotkania i kibice nie mają nic przeciwko, aby i tym razem było podobnie, a bilans na inaugurację wynosił 8:0.

Relacje tekstowe "na żywo" z meczów Polaków będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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