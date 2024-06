W polskiej drużynie lepszego nie było. Duży wyczyn siatkarza w Lidze Narodów

Polscy siatkarze nie zagrają w finale Ligi Narodów w Łodzi. W przegranym meczu z Francją dobrze wypadł jednak Norbert Huber, który zdobył najwięcej punktów dla "Biało-Czerwonych". Po spotkaniu przyznał, że sprawdziło się to, na co trener Nikola Grbić uczulił siatkarzy przed meczem. - Trener mówił, że trochę "pykają". No i tak robili, zaskakiwali nas kiwkami na blok, nabiciem na blok i ponowieniem akcji - opisuje polski środkowy.