W końcu wyszło na jaw, jak zachował się Grbić. Wyciekło nagranie z szatni

Reprezentacja Polski w tegorocznej Lidze Narodów broni tytułu wywalczonego przed rokiem, podobnie jak to było w poprzednich sezonach, te rozgrywki są dla "Biało-Czerwonych" okazją do szlifowania formy przed imprezą docelową, w tym przypadku wrześniowymi mistrzostwami Europy. A dla Nikoli Grbicia to szansa na przetestowanie powołanych przez siebie zawodników.

Serbski selekcjoner wiele wniosków do wyciągnięcia miał po pierwszym turnieju fazy zasadniczej, jaki aktualni wicemistrzowie olimpijscy rozegrali w Linyi. Tam Polacy najpierw ograli Kubańczyków (3:0), później przegrali po tie-breakach ze Słoweńcami i Japończykami, a na zakończenie zmagań wygrali pięciosetowy bój z Ukraińcami. "Biało-Czerwoni" ostatnie spotkanie rozegrali 14 czerwca, a pięć dni później na kanale Polska Siatkówka pojawił się vlog ukazujący kulisy rozegranego w Chinach turnieju.

Na początku materiału uchwycono m.in. fragment przemowy, jaką do swoich podopiecznych wygłosił Grbić, dzięki czemu wyszło na jaw, jak ten zachowywał się przed meczem z Kubą. Okazuje się, że selekcjoner większy nacisk niż na rozpracowanie rywala kładł na to, by Polacy skupiali się na swoich założeniach taktycznych. I miał ku temu powód, nasz sztab nie dysponował bowiem szerokimi analizami na temat Kubańczyków.

Z racji, że nie mamy zbyt wielu informacji na ich temat, chciałbym skupić się na tym, co my robimy. Na tym, do czego się przygotowywaliśmy i co ćwiczyliśmy w tym miesiącu

Liga Narodów siatkarzy. Śliwka i Lemański wprost po meczach Polaków

Skupienie się na swojej grze przyniosło efekt, Polacy wygrali pewnie w trzech setach. Głos po tym meczu zabrał Aleksander Śliwka, czyli nowy kapitan reprezentacji, który zastępuje w tej roli nieobecnego w kadrze Bartosza Kurka. I potwierdził to, co wcześniej w szatni mówił Grbić - kluczem do zwycięstwa jest skupianie się na sobie, nie na rywalu, o którym niewiele się wie.

"Cieszę się bardzo, że rozpoczęliśmy od zwycięstwa. Był mały stresik przed meczem, bo nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, ale byliśmy skoncentrowani i realizowaliśmy nasze założenia" - powiedział przyjmujący "Biało-Czerwonych".

Mniej niewiadomych było przed meczem ze Słowenią, z tym rywalem polscy siatkarze w ostatnich latach mierzą się regularnie, wielu Słoweńców występuje w europejskich ligach, w tym w PlusLidze. Mimo to "Biało-Czerwoni" nie zdołali zaskoczyć przeciwnika, przegrali 2:3. O tym, co było kluczowe w tym starciu, mówił Bartłomiej Lemański, co również zawarto we wspomnianym vlogu.

"Widać po minach wszystkich, że bardzo szkoda tego meczu. Mieliśmy swoje szanse, mieliśmy kilka swoich szans, ale jednak doświadczenie zawodników ze Słowenii przeważyło, szczególnie w końcówce" - zauważył.

Zarówno zawodnicy, jak i sam Grbić, mają teraz czas na wyciąganie wniosków z tego, co działo się podczas turnieju w Chinach. Nasi reprezentanci kolejny turniej rozegrają przed własną publicznością, w Gliwicach zmierzą się z Belgami (24 czerwca), Turkami (25 czerwca), Niemcami (27 czerwca) i Argentyńczykami (28 czerwca).





Liga Narodów. Belgia - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport