Vital Heynen aż ruszył do sędziego. Niespodziewane sceny w Lidze Narodów

Gdańsk to jedno z trzech miejsc, gdzie rozgrywane są ostatnie turnieje fazy wstępnej Ligi Narodów. Oprócz Ergo Areny siatkarzy goszczą Chiba w Japonii i Lublana w Słowenii. To w Polsce występują jednak aktualni mistrzowie olimpijscy , którzy na koniec zmagań, w niedzielę, zagrają z reprezentacją Polski.

Stawką występów francuskich siatkarzy w Gdańsku jest utrzymanie miejsca w czołowej siódemce tabeli, by zagrać w turnieju finałowym w Ningbo. Chińczycy, ich pierwsi rywale, od górnej części tabeli byli daleko , ale jako gospodarze udział w finałach mają zapewniony. I już w pierwszym secie w Gdańsku sprawili niespodziankę.

Liga Narodów siatkarzy. Vital Heynen robił, co mógł. Chińczycy postawili się Francuzom

Drużyna, którą prowadzi Vital Heynen, od początku postawiła się bowiem Francuzom. Siatkarze z Azji długo prowadzili, a ich trener robił, co mógł, by im pomóc. W połowie seta ruszył z protestami do sędziego po jednym z challenge'ów, po którym odgwizdano dotknięcie siatki przez chińskich siatkarzy. Heynen nie mógł się pogodzić z decyzją, długo gestykulował, w końcu obejrzał żółtą kartkę, a potem poprosił o przerwę. Ale jego zawodnicy nie stracili koncentracji. Nie dali się dopaść rywalom, w końcówce zdobyli ważny punkt zagrywką, i sensacyjnie wygrali 25:22.