Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn ruszył 29 lipca, tego dnia w chińskim Ningbo Słoweńcy pokonali Turków, a Japończycy poradzili sobie z gospodarzami zmagań. Następnego dnia do akcji wkroczyli Włosi i Amerykanie, górą w tym hitowym starciu byli siatkarze ze Stanów Zjednoczonych. Ostatniego półfinalistę wyłoniło z kolei starcie Polaków z Ukraińcami.

Wprawdzie kadra prowadzona przez Raula Lozano w fazie zasadniczej postraszyła "Biało-Czerwonych", bo w Linyi urwała im dwa sety, jednak przed czwartkowym meczem to polscy siatkarze byli zdecydowanymi faworytami. I zaczęli tak, jak na faworytów przystało, pierwszego seta wygrali pewnie. W drugiej partii dość nieoczekiwanie do głosu doszli rywale, w końcówce naszych zawodników zagrywką straszył Dmytro Janczuk. Ukraińcy wygrali 25:22, doprowadzając do wyrównania.

Polacy szybko jednak wrócili na odpowiednie tory, wygrali dwa kolejne sety i przypieczętowali awans do półfinału, w którym zmierzą się ze Słoweńcami (sobota, godz. 9:00, transmisja na antenach Polsatu Sport). Po spotkaniu głos zabrał Nikola Grbić, który w rozmowie z Polsatem Sport przyznał, że nie był zaskoczony dobrą grą rywali w drugiej partii.

Nie było trudno to przewidzieć. Oni zasłużyli, by tu być. Mają jakość, dobrą zagrywkę, grali dobrze. A my w drugim secie nie graliśmy tak, jak w pierwszym. Nie byliśmy skoncentrowani, nie mieliśmy dobrej zagrywki. Potem nie wykorzystaliśmy czterech, pięciu okazji w kontratakach

Jurij Semeniuk otwarcie po meczu Polska - Ukraina w Lidze Narodów

O komentarz poproszono także ukraińskiego środkowego Jurija Semeniuka. Zawodnik, który od 2022 roku gra w PGE Projekcie Warszawa, w rozmowie przed kamerą Volleyball World prosto z mostu ocenił potencjał swojej drużyny. Z jednej strony ją docenił, z drugiej dał do zrozumienia, że razem z kolegami dał z siebie wszystko. To było jednak i tak za mało na pokonanie obrońców tytułu.

"To był trudny mecz, ale jestem bardzo dumny z tego, jak mój zespół grał. Graliśmy, staraliśmy się, i myślę, że dziś daliśmy z siebie wszystko. Uwielbiam tę drużynę!" - przyznał cytowany przez serwis Volleyball World.

Dla Ukraińców porażka w ćwierćfinale oznacza pożegnanie się z Ligą Narodów. Drużyna Raula Lozano po krótkim odpoczynku rozpocznie przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy, podczas których w fazie grupowej zmierzy się z Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią, Portugalią i... Polską.





Polski blok zatrzymał Ukrainę. Tak Biało-Czerwoni budowali przewagę w ćwierćfinale [WIDEO] Polsat Sport