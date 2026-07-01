Ukraińcy dali prezent Polsce, FIVB potwierdziła zmianę punktów. Pozostał im krok

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. W minionym tygodniu odbył się już drugi turniej fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów. Bardzo dobrze w jego trakcie spisali się reprezentanci Polski, którzy w Gliwicach zaliczyli cztery zwycięstwa. Największą sensację sprawili jednak Ukraińcy. Ci w Lublanie zaskoczyli wszystkich i ograli 3:1 Brazylię, a następnie w trzech setach poradzili sobie z aktualnymi mistrzami świata - Włochami.

Co ciekawe, ich wygrana sprawiła, że kadra Ferdinando De Giorgiego straciła w rankingu FIVB niemal 17 "oczek". Taki rezultat sprawił, że na prowadzenie w zestawieniu wróciła drużyna Nikoli Grbicia. Ukraina staje się pomału jedną z rewelacji całej obecnej kampanii, a także z każdym rokiem coraz głośniej puka do siatkarskiej czołówki.

Drużyna pod wodzą Raula Lozano w 2024 roku wygrała Złotą Ligę Europejską, a w 2025 już w Lidze Narodów do ostatnich chwil walczyła o kwalifikację do turnieju finałowego. W tegorocznej edycji wydaje się, że w końcu może się to stać. Po dwóch turniejach reprezentacja zajmuje 5. miejsce (pięć zwycięstw, 16 punktów). Do pełni szczęścia brakuje im jedynie dwóch zwycięstw (siedem zwykle gwarantuje udział w finałach).

Ukraina "czarnym koniem"? To wkrótce może się wydarzyć

Dlaczego Ukraińcy tak się rozwijają? Należy pamiętać, jakim ekspertem w kwestii szkolenia jest Raul Lozano. W końcu w swojej karierze odniósł już niemałe sukcesy, a prowadząc Polaków wywalczył wicemistrzostwo świata (2006 rok). Nie bez powodu mówi się, że na dobre odmienił polską siatkówkę.

69-latek może również wiele zawdzięczać właśnie Polakom. W końcu w naszej PlusLidze występuje Barkom Każany Lwów. Wiadomo, że polska liga jest o wiele mocniejsza, niż ukraińska, a tajemnicą nie jest, że granie z lepszymi rozwija. W Polsce występują czołowi Ukraińscy siatkarze z Jurijem Semeniukiem, Wasylem Tupczijem czy Władysławem Szczurowem na czele. A ich poziom ciągle rośnie.

Na osobne słowa pochwały zasługuje natomiast największa ukraińska gwiazda - Ołeh Płotnicki. Ten w cztery spotkania w stolicy Słowenii zdobył aż 67 punktów i był najlepiej punktującym graczem. W końcu przyjmujący Sir Susa Scai Perugii ma ogromny wkład i wpływ na wyniki swojej ekipy, a jego powrót po latach konfliktu z prezesem tamtejszej federacji - Mychajło Melnykiem już ma swoje odzwierciedlenie na wyniki.

W ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ukraina zagra odpowiednio z Iranem, Serbią, Turcją oraz Niemcami. Jeśli w Belgradzie podtrzymają formę ze Słowenii mogą zakończyć go z kompletem zwycięstw i w samym czubie tabeli.

Raul Lozano Marcin Golba AFP

Raul Lozano i siatkarze reprezentacji Ukrainy volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Ukrainy. Na środku jej kapitan Jurij Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe





Magda Linette: Jestem sfrustrowana, że nie wykorzystałam szans Polsat Sport