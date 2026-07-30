Ukraina zaskoczyła polskich siatkarzy. Gromy w Grbicia. Gorąco w sieci

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Polski w siatkówce wygrała z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Zwycięstwo nie przyszło gładko - w drugim secie nasi wschodni sąsiedzi wyrównali stan rywalizacji. W sieci czytamy dużo pochwał Bartłomieja Bołądzia i kilku innych zawodników. Zdecydowanie gorsze noty dziś zebrał selekcjoner Nikola Grbić.

Trener Nikola Grbić z kartką zakrywający twarz, otoczony przez siatkarzy Polski podczas przerwy meczu.
Nikola Grbić, Polska - Belgia, 24.06.2026 r.Andrzej IwańczukEast News

Reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 3:1 i zagra w sobotę ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. Wygraną nie można jednak nazwać bezproblemową. Zrobiło się gorąco, gdy nasi rywale doprowadzili w drugim secie do wyrównania (22:25). Kibice i eksperci na X mieli pretensje do zarządzania meczem przez trenera Nikolę Grbicia.

"Na własne życzenie, włącznie z selekcjonerem... Dlaczego Śliwka na boisku? Skoro Leon trzyma linię przyjęcia. Dlaczego Fornal na boisku, skoro wszystko wokół niego jest po prostu złe... (...) Nie rozumiem ruchów Nikoli Grbicia... Semeniuk od połowy drugiego seta powinien być na boisku..." - zaznaczał Jakub Balcerzak.

Gra opinii po meczu Polska - Ukraina. Niezadowolenie z decyzji Nikoli Grbicia

Niepewność budziła też postawa na zagrywce. "Ukraina w 2. secie - niby tylko 2 asy, ale była mimo to agresywna. Do tego 5 błędów w polu serwisowym. Zagrywka Polski w 2. secie - 1 as, też 5 błędów, ale w końcówce nie robiła różnicy. Tomek Fornal tonie, potrzeba ratunkowego Kamila Semeniuka" - pisała Sara Kalisz z TVP Sport.

"Było wiadomo, że będą w nas ładować zagrywką jak opętani, dlatego (...) proponuję wpuszczenie Kamila Semeniuka" - to z kolei wpis Piotra Siekierskiego prowadzącego podcast "VolleyTime" na YouTube.

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Ostatecznie, jak już relacjonowaliśmy, wszystko dobrze się skończyło. Na pewno jednak przed konfrontacją ze Słowenią jest kilka znaków zapytania. Dodajmy, że sami kibice napisali wiele postów ws. decyzji Grbicia, część z nich nie nadaje się do cytowania.

"To nie był bardzo dobry mecz w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Ukraina trafiła w drugim secie i miała niezły początek w kolejnej partii, ale to tyle ze strony ekipy Lozano" - podkreślał wspomniany Balcerzak. Pochwalił Bartłomieja Bołądzia i Semeniuka, ale nie mógł tego samego powiedzieć o grze Fornala, Marcina Komendy i Jakuba Popiwczaka.

Pierwszy z wymienionych był najlepszym siatkarzem na placu gry. O jego wypływie na zespół świadczy wpis Artura Gaca z Interia Sport. "Bartłomiej Bołądź - Ukraina 3:1. Wielki mecz naszego atakującego. Jak trwoga, to do Bartka, a nie brakowało trudniejszych momentów. Rywal wysoko zawiesił poprzeczkę, dopóki miał siłę ognia. I dopóki Polacy pozwalali na więcej" - przyznał.

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Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i czerwonym napisem, na tle rozmytych, niebiesko-różowych świateł.
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News
Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach z logo Orlen i Plus, jeden z nich trzyma tabliczkę taktyczną i gestykuluje, drugi słucha uważnie, na tle niebieskiego światła hali sportowej.
Bartłomiej Bołądź i Nikola GrbićVolleyballWorld materiały prasowe


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