Ukraina zaskoczyła polskich siatkarzy. Gromy w Grbicia. Gorąco w sieci

Reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 3:1 i zagra w sobotę ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. Wygraną nie można jednak nazwać bezproblemową. Zrobiło się gorąco, gdy nasi rywale doprowadzili w drugim secie do wyrównania (22:25). Kibice i eksperci na X mieli pretensje do zarządzania meczem przez trenera Nikolę Grbicia.

"Na własne życzenie, włącznie z selekcjonerem... Dlaczego Śliwka na boisku? Skoro Leon trzyma linię przyjęcia. Dlaczego Fornal na boisku, skoro wszystko wokół niego jest po prostu złe... (...) Nie rozumiem ruchów Nikoli Grbicia... Semeniuk od połowy drugiego seta powinien być na boisku..." - zaznaczał Jakub Balcerzak.

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Gra opinii po meczu Polska - Ukraina. Niezadowolenie z decyzji Nikoli Grbicia

Niepewność budziła też postawa na zagrywce. "Ukraina w 2. secie - niby tylko 2 asy, ale była mimo to agresywna. Do tego 5 błędów w polu serwisowym. Zagrywka Polski w 2. secie - 1 as, też 5 błędów, ale w końcówce nie robiła różnicy. Tomek Fornal tonie, potrzeba ratunkowego Kamila Semeniuka" - pisała Sara Kalisz z TVP Sport.

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"Było wiadomo, że będą w nas ładować zagrywką jak opętani, dlatego (...) proponuję wpuszczenie Kamila Semeniuka" - to z kolei wpis Piotra Siekierskiego prowadzącego podcast "VolleyTime" na YouTube.

Ostatecznie, jak już relacjonowaliśmy, wszystko dobrze się skończyło. Na pewno jednak przed konfrontacją ze Słowenią jest kilka znaków zapytania. Dodajmy, że sami kibice napisali wiele postów ws. decyzji Grbicia, część z nich nie nadaje się do cytowania.

"To nie był bardzo dobry mecz w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Ukraina trafiła w drugim secie i miała niezły początek w kolejnej partii, ale to tyle ze strony ekipy Lozano" - podkreślał wspomniany Balcerzak. Pochwalił Bartłomieja Bołądzia i Semeniuka, ale nie mógł tego samego powiedzieć o grze Fornala, Marcina Komendy i Jakuba Popiwczaka.

Pierwszy z wymienionych był najlepszym siatkarzem na placu gry. O jego wypływie na zespół świadczy wpis Artura Gaca z Interia Sport. "Bartłomiej Bołądź - Ukraina 3:1. Wielki mecz naszego atakującego. Jak trwoga, to do Bartka, a nie brakowało trudniejszych momentów. Rywal wysoko zawiesił poprzeczkę, dopóki miał siłę ognia. I dopóki Polacy pozwalali na więcej" - przyznał.

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Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe





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