Uczcili pamięć zmarłego selekcjonera polskich siatkarzy. Wyjątkowe chwile w Lidze Narodów

Chińczycy przystąpili do spotkania po dwóch porażkach w Gliwicach. Na otwarcie turnieju w Polsce gładko przegrali z Turcją, dzień później urwali jednak seta Belgii. Ale i tak w tabeli Ligi Narodów zajmowali miejsce przed Argentyną.

Siatkarze z Ameryki Południowej przylecieli bowiem do Polski z bagażem czterech porażek. Dopiero w Gliwicach wygrali po tie-breaku z Niemcami. W piątek przystąpili jednak do meczu w wyjątkowych okolicznościach.

Na ich ramionach znalazły się czarne opaski, a mecz poprzedziła chwila ciszy. Wszystko ku pamięci Daniela Castellaniego. Argentyński trener, który w latach 2009-2010 prowadził reprezentację Polski, w czwartek zmarł w wieku 65 lat.

Argentyna przeważała, dwa sety dla faworyta. Ale nie obyło się bez dyskusji

Samo spotkanie Argentyńczycy rozpoczęli bardzo dobrze. Od razu odskoczyli na trzy punkty przy zagrywkach rozgrywającego Matiasa Sancheza. W ich ataku dobrze radzili sobie Luciano Palonsky i Bruno Loser.

Chińczycy próbowali się im przeciwstawić m.in. blokiem, zatrzymali rywali aż cztery razy, ale przez całą partię byli parę punktów za Argentyńczykami. Ostatecznie drużyna z Ameryki Południowej zwyciężyła 25:22.

Drugą partię Chińczycy otworzyli od prowadzenia, ale Argentyńczycy z czasem opanowali sytuację i znów zbudowali sobie przewagę. Kiedy drużyna z Azji, którą prowadzi Vital Heynen, były selekcjoner reprezentacji Polski, nie poradziła sobie z wyprowadzeniem skutecznej akcji po zagrywce Luciano Vicentina, przegrywała już 11:14. I od tej pory Argentyna utrzymywała się dwa, trzy punkty przed Chinami.

Zamieszanie na boisku wybuchło przy stanie 21:16. Argentyńczycy nie mogli pogodzić się z decyzją pani arbiter, Luciano De Cecco długo z nią dyskuował, ale ostatecznie automatyczny system wychwycił ich błąd. Losów seta to jednak nie odmieniło. W ofensywie królował Vicentin, Argentyna zwyciężyła 25:19.

Liga Narodów siatkarzy. Chińczycy zaskoczyli rywali w trzecim secie

Trzeci set miał już jednak inny przebieg. Tym razem Chińczycy potrafili postawić rywalom znacznie trudniejsze warunki. Co więcej, przed końcówką objęli prowadzenie 19:17.

Argentyńczycy doprowadzili do wyrównania blokiem. Przy wyniku 21:21 Heynen poprosił o przerwę, ale po niej chińscy siatkarze pomylili się w ataku. To podcięłó im skrzydła, a Argentyńczycy wykorzystali szansę. Wygrali 25:222, cały mecz 3:0, i wyprzedzili rywali w tabeli Ligi Narodów.

W piątek w Gliwicach zostanie jeszcze rozegrany mecz Niemcy - Belgia. Polska wraca do gry w sobotę, zmierzy się właśnie z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.

Z Gliwic Damian Gołąb

Statystyki meczu Chiny 0 - 3 Argentyna Próby ataku 33 44 Błędy przeciwnika 20 22 Błędy drużyny 22 20 Błędy w ataku 9 4 Błędy serwisowe 13 14 Asy serwisowe 3 3

Vital Heynen prowadzi kadrę Chin volleyballworld.com materiały prasowe

Luciano De Cecco (z prawej) w reprezentacji Argentyny volleyballworld.com materiały prasowe

Liga Narodów siatkarzy. Vital Heynen prowadzi reprezentację Chin volleyballworld.com materiały prasowe





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