Tuż po meczu z Kubą nadeszły fatalne wieści, Grbić już wie. Może być jeszcze gorzej

Nie najlepiej podczas trwającego, trzeciego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów wygląda reprezentacja Polski. Co prawa wicemistrzowie olimpijscy "na dzień dobry" zdołali zwyciężyć z Iranem 3:2 , lecz dzień później, w czwartek nieoczekiwanie ulegli Kubie 1:3 . W ten sposób podopieczni Nikoli Grbicia stracili sporo punktów w rankingu FIVB , gdzie są liderami. Dodatkowo Serb może też mieć problem z tabelą LN, bowiem porażka znowu przyniosła w niej zmiany na niekorzyść Polski.

Już po meczu z Iranem nasza drużyna zanotowała spadek . Mimo zwycięstwa za dwa punkty ze względu na lepsze małe punkty w tabeli przeskoczyły nas Włochy, przez co Polska plasowała się na 3. miejscu. Po porażce z Kubą wygląda to już zdecydowanie gorzej, gdyż spadliśmy z podium, a w piątek możemy stracić jeszcze jedną lokatę .

Nasze dotychczasowe miejsce zajęła reprezentacja Japonii, która w czwartek pokonała po tie-breaku Argentynę 3:2. Co ciekawe ma ona taki sam bilans wygranych i przegranych spotkań jak Polska (7-3) i bardzo podobny stosunek setów (24:14, a Polska 25:15), to jednak azjatycka kadra plasuję się przed kadrą Grbicia, gdyż ma lepszy set ratio, a co więcej także lepsze małe punkty.