Trudny początek faworytów, Heynen szalał. Zaskakujące sceny w Lidze Narodów

Drugi ćwierćfinał Ligi Narodów w Ningbo rozpoczął się od trzęsienia ziemi. Tak trzeba nazwać partię wygraną przez reprezentację Chin, najsłabszą drużynę fazy zasadniczej, z niepokonanymi dotąd w tym sezonie Japończykami.

Jakby tego było mało, podopieczni Vitala Heynena długimi fragmentami pierwszej partii wręcz dominowali na boisku. W pewnym momencie ich przewaga sięgnęła sześciu punktów. Chińczycy kapitalnie grali w obronie, wywierali na rywalach presję zagrywką.

W ataku prym wiódł Bin Wang, który zdobył w tym secie siedem punktów. Wydawało się jednak, że faworyci jednak dopadną gospodarzy. Ale wtedy dał o sobie znać chiński blok i to drużyna Heynena niespodziewanie wygrała 25:22. A belgijski szkoleniowiec, były selekcjoner reprezentacji Polski, szalał z radości.

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W drugiej partii Japonii wcale nie było łatwiej. Tym razem przewaga gospodarzy nie była już tak duża, ale i tak przy stanie 9:6 odskoczyli na trzy punkty. Taką zaliczkę utrzymali do stanu 14:11. Wtedy Japończycy doprowadzili do wyrównania, wygrywając akcje przy zagrywkach Hideomiego Fukatsu.

Po kilku wyrównanych minutach zwycięzcy fazy zasadniczej jeszcze raz odskoczyli. Po bloku Rana Takahashiego prowadzili 22:19. Chińczycy jeszcze próbowali się poderwać, obronili pierwszą piłkę setową, ale przy drugiej Japonia załatwiła sprawę, wygrywając 25:23 i wyrównując stan meczu.

Chińczycy, którzy w fazie zasadniczej wygrali tylko jedno spotkanie, a w stawce utrzymali się tylko dzięki organizacji turnieju finałowego, i tak nie mieli prawa narzekać.

"Muszę być szczery: gramy niesamowicie! Tylko nie mówcie tego naszym chłopakom" - przyznał w przerwie przed kamerą VolleyballWorld Heynen.

Już na początku trzeciej partii przy siatce wybuchły kontrowersje po długo rozstrzyganym challenge'u i niespodziewanej zmianie decyzji sędziów. Po tym zamieszaniu lepiej radzili sobie już jednak Japończycy. Objęli prowadzenie 8:3 i Heynen poprosił o przerwę. Ale przewaga jego rywali rosła, po asie serwisowym Takahashiego wygrywali już 15:7. Bardzo dobrze w tej partii wypadł Shoma Tomita, który zastąpił Yukiego Ishikawę, a Japonia wygrała bardzo wysoko - 25:16.

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W czwartym secie Japończycy już od początku prowadzili. Szybko uciekli na trzy punkty, efektownymi atakami popisywał się Yuji Nishida. Chińczycy próbowali odpowiadać mocnymi zagrywkami, ale faworyci utrzymywali przewagę.

A kiedy było trzeba, zaskakiwali przeciwników w kontratakach. Mimo to Chińczycy zmniejszyli straty, a potem doprowadzili do remisu 18:18. Po chwili Wang zagrywką dał nawet Chinom prowadzenie. Heynen znów szalał z radości, ale po japońskiej stronie nie zawiódł Takahashi. Faworyci wyrwali zwycięstwo 25:23 i to oni zagrają o medale Ligi Narodów.

Rywala w półfinale Japonia pozna w czwartek. Będzie nim zwycięzca meczu Włochy - USA. W pierwszym środowym ćwierćfinale Słowenia ograła Turcję i czeka na triumfatora meczu Polski z Ukrainą, który również zaplanowano na czwartek. Transmisje wszystkich meczów Ligi Narodów siatkarzy na antenach Polsatu Sport.

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Statystyki meczu Japonia 3 - 1 Chiny Próby ataku 61 54 Błędy przeciwnika 24 23 Błędy drużyny 23 24 Błędy w ataku 6 7 Błędy serwisowe 17 17 Asy serwisowe 4 4

Kadr z meczu Japonia - Chiny w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Yuki Ishikawa, kapitan reprezentacji Japonii VolleyballWorld materiały prasowe

Vital Heynen trenuje reprezentację Chin volleyballworld.com materiały prasowe





Ogromne zamieszanie w końcówce seta ćwierćfinału Ligi Narodów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport