Jakub Nowak był odkryciem poprzedniego sezonu w reprezentacji Polski. W wieku 20 lat zapracował na zaufanie selekcjonera Nikoli Grbicia, zdobył z kadrą złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata. Początek drugiego w jego karierze sezonu kadrowego utrudniły jednak problemy ze zdrowiem.

W środę, na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, dostał jednak w końcu szansę od trenera i rozegrał pełne spotkanie. Polska wygrała 3:2, a Nowak zdobył 14 punktów. Młody środkowy był też - wraz z Arturem Szalpukiem - najlepiej blokującym zawodnikiem drużyny. Zdobył blokiem cztery punkty.

Rozmowa z Jakubem Nowakiem, środkowym reprezentacji Polski siatkarzy

Damian Gołąb, Interia Sport: Skąd dwie tak różne w waszym wykonaniu części meczu z Belgią?

Jakub Nowak, środkowy reprezentacji Polski: Taka jest siatkówka. Źle weszliśmy w ten mecz, Belgowie na pewno zagrali dobrze od samego początku. A my? To nie były złe dwa sety w naszym wykonaniu, po prostu nie wykorzystywaliśmy szans. Mieliśmy ponad 90 procent pozytywnego przyjęcia i nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Ważne, że koniec końców jest zwycięstwo 3:2.

Chwilami chyba trudno było "dobić się" piłką do boiska? Rywale podbijali sporo waszych ataków.

- Jeżeli chodzi o obronę i blok, Belgowie zagrali dobrze. My też nie zawsze wybieraliśmy dobre kierunki w ataku. Ale tak się gra przeciwko Polsce: każdy będzie grać swoją najlepszą siatkówkę, ryzykować w zagrywce czy w ataku. I rywale tak się zaprezentowali.

Od trzeciego seta poczuliście, że w końcu w waszej grze coś się "zazębiło"?

- Na pewno. Już w końcówce drugiego seta mogliśmy wyrównać stan meczu na 1:1. Ale te dwa sety były, że tak powiem, "do wyplucia".

Młody środkowy wraca do gry. Za nim trudny czas. "Miałem parę tych ekscesów"

Dla ciebie to był pierwszy występ w kadrze w tym sezonie. Czy czujesz się już "w 100 procentach" w formie? Bo zdrowotnie pewnie wszystko jest ok, skoro pojawiłeś się na boisku?

- Teraz zdrowotnie już jest ok. Miałem parę tych ekscesów, nie było to dla mnie zbyt dobre ani pod kątem psychicznym, ani fizycznym. Ale cieszę się, że wracam. Że trener po raz kolejny dał mi szansę, mimo że mój sezon był trudny. Jestem tu, gdzie jestem, i mogę zacząć ten sezon wygranym meczem.

To był dla ciebie ciężki czas? Kiedy byłeś z kadrą na zgrupowaniu w Spale, ale nie mogłeś dać z siebie wszystkiego?

- Na pewno to był ciężki czas. Mimo że już teoretycznie byłem w pełni zdrowy, nie wracało się łatwo po tak długiej przerwie. Tym bardziej, że po drodze przeszkodziło mi jeszcze skręcenie kostki. To nie jest łatwe, ale taka jest siatkówka i nic z tym nie zrobimy.

Trener Grbić zaufał ci w meczu z Belgią. To pozytywny kop motywacyjny? Jest zwycięstwo i chyba dobry występ.

- Najważniejsze jest to zwycięstwo, że potrafiliśmy je na koniec wyszarpać. Występ występem, ale jesteśmy drużyną i cieszy, że potrafiliśmy wyjść z takiego dołka.

Rywalizacja na środku jest chyba spora. Są nowe twarze, ale i wracające do kadry, jak Bartłomiej Lemański.

- U nas zawsze jest rywalizacja i to na każdej pozycji. Mamy ten dobrobyt i musimy się z niego cieszyć. A to, że trzeba walczyć o szóstkę - tego dowiedziałem się już w tamtym roku. Tak wyglądają realia polskiej siatkówki i z tymi realiami trzeba się mierzyć. Jako Polacy, kadra, kibice siatkówki, musimy się z tego cieszyć - że mamy takie możliwości, możemy grać i reprezentować Polskę.

Rozmawiał w Gliwicach Damian Gołąb

Jakub Nowak (z prawej) w trakcie meczu Polska - Belgia. Obok Artur Szalpuk VolleyballWorld materiały prasowe

Jakub Nowak (z numerem 73) w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Jakub Nowak (nr 73) Marcin Golba/NurPhoto AFP





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