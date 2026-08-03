Finał Ligi Narodów w 2025 roku miał dość jednostronny przebieg. Polacy rozbili wówczas Włochów 3-0 i sięgnęli po trofeum. Dużo ciężej przyszło im walczyć o nie w tegorocznym finale z Amerykanami.

Polacy znów triumfują w Lidze Narodów. Amerykanie pokonani po tie-breaku

Pierwszy set padł łupem Biało-Czerwonych, ale dwa kolejne już Amerykanów. W 3. partii podopieczni Nikoli Grbicia roztrwonili prowadzenie w końcówce i choć było 19:15, skończyło się dla nas 25:27. Na szczęście to nie podcięło im skrzydeł.

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W 4. secie szczęście było po stronie Polaków, którzy wygrali 25:23. Swoją przewagę szybko zarysowali oni w tie-breaku, który zakończył się wynikiem 15:10. Świętowanie obronionego tytułu Ligi Narodów można było rozpocząć.

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Liga Narodów. Tyle Polacy zarobili za triumf

Radość była tym większa, że za triumf w rozgrywkach polscy siatkarze zarobili małą fortunę. Wszystkie drużyny, biorące udział w turnieju, mogły liczyć na dodatkowe pieniądze już od fazy interkontynentalnej. Zwycięstwo na tym etapie zapewniało 9500 dolarów, a przegrana - połowę tej kwoty, czyli 4250 dolarów.

Polacy w pierwszym etapie LN wygrali 10 na 12 meczów, w związku z czym na ich konto wpadło 103 500 dolarów (10 x 9500 i 2 x 4250).

Dużo więcej można było zarobić za turniej finałowy. W nim premiowano finansowo finalne miejsce w klasyfikacji generalnej, a nie poszczególne spotkania. Za wygraną w finale na konto Polaków wpłynął okrągły milion dolarów. Łącznie podopieczni Nikoli Grbicia zarobili w tegorocznej Lidze Narodów dokładnie 1 103 500 dolarów. W przeliczeniu na naszą walutę daje to zawrotne ponad 4,1 mln złotych.

Drudzy pod tym kątem są naturalnie Amerykanie. Łącznie zarobili oni w trakcie Ligi Narodów 593 000 dolarów (pół miliona za finał i 93000 za mecze fazy interkontynentalnej), a podium zamykają Słoweńcy z zarobkiem na poziomie 403 500 dolarów.

Wyjątkowo ubogo wygląda zarobek Kanadyjczyków, którzy odnieśli zaledwie zwycięstwo w 12 meczach fazy interkontynetlanej. W związku z tym na ich konto wpłynie mizerne 56 250 dolarów.

Reprezentacja Polski świętowała triumf w Lidze Narodów. Tomasz Fornal został MVP rozgrywek Piotr Matusewicz/East News / Instagram @polskasiatkowka_official East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





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