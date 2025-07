Polscy siatkarze byli zdecydowanymi faworytami środowego meczu z Iranem - nie dość, że grali przed własną publicznością, to do trzeciego turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów przystąpili jako wiceliderzy rozgrywek. Ich rywale z kolei mieli na swoim koncie cztery zwycięstwa i cztery porażki, co dawało im miejsce poza czołową siódemką dającą prawo gry w tegorocznych finałach. W tych z racji pełnienia roli gospodarza zagrają bowiem Chińczycy, którzy plasują się jeszcze niżej w tabeli.

Persowie jednak dość nieoczekiwanie postawili się "Biało-Czerwonym" i przegrali dopiero po tie-breaku. Duża w tym zasługa Wilfredo Leona, który w kluczowych momentach punktował zagrywką.

"Czy bez moich zagrywek mecz wyglądałby inaczej? Nie, ale wynik byłby wtedy bardzo blisko. Iran to nie jest zespół, który nie potrafi grać. A my mamy kilku zawodników, którzy muszą wrócić do swojej najwyższej formy" - mówił siatkarz po meczu.

Liga Narodów siatkarzy. Trener Iranu skomentował mecz z Polską

Po spotkaniu o komentarz poproszono trenera Iranu, który rozmawiał z reporterem VolleyballWorld. Roberto Piazza został zapytany o to, czy jest dumny ze swojego zespołu i usatysfakcjonowany wynikiem. W odpowiedzi przytoczył sytuację z pierwszej partii i wymienił nazwisko jednego z polskich siatkarzy, który błysnął na parkiecie.

Nie do końca, ponieważ pierwszy set był w naszych rękach. Straciliśmy pięć głupich punktów. Od stanu 19:19 Semeniuk był na zagrywce i wygrali seta

Faktycznie, końcówka pierwszego seta należała do Polaków. Najpierw rywale zaatakowali w aut, później punkty zdobyli Jakub Kochanowski i Kewin Sasak, a następnie Kamil Semeniuk posłał dwa asy serwisowe. Partię zwieńczył udany blok Tomasza Fornala. Świetna końcówka to w dużej mierze zasługa Semeniuka, co słusznie zauważył Piazza.

Włoski trener podkreślił, że nie jest zadowolony z wyniku. "Nie mogę być szczęśliwy. Ale zagraliśmy dobrą siatkówkę - w niektórych momentach, nie przez cały mecz" - dodał.

Po chwili Piazza został zapytany o to, czy wyzwaniem będzie utrzymanie takiej jakości, jaką jego zawodnicy pokazali w meczu z Polską. "Teraz wyzwaniem jest zregenerować się, ponieważ jutro o 16:30 gramy z Chinami, którzy dzisiaj grali pierwszy mecz (o godz. 13 - przyp.red). Regeneracja nie jest taka sama, ale musimy to zaakceptować" - odparł.

Polsat Sport Polsat Sport

Mecz Iran - Polska w Lidze Narodów Adam Warżawa PAP

Aleksander Śliwka (pierwszy z lewej) w reprezentacji Polski. Pierwszy z prawej Kamil Semeniuk Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Kamil Semeniuk i Jakub Popiwczak w meczu z Iranem Adam Warżawa PAP