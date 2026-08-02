W trakcie turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo polscy siatkarze spisywali się znakomicie. W meczach z Ukrainą i Słowenią oddali rywalom łącznie jednego seta. Poważniejszy test przyszedł dopiero w trakcie finału z reprezentacją USA.

Po świetnym pierwszym secie przed "Biało-Czerwonymi" zaczęły się bowiem piętrzyć problemy. Dwie partie wygrali Amerykanie, w czwartym secie drużyna Nikoli Grbicia była pod ścianą. W najważniejszych momentach nie zawiódł jej jednak Tomasz Fornal.

Tomasz Fornal liderem polskiej drużyny. Eksperci zawyrokowali

Przez cały mecz to właśnie on najbardziej naciskał na rywali zagrywką, na czym zależało trenerowi polskiej drużyny. Jego dwa asy serwisowe przyszły też w kluczowym momencie czwartej partii. Łącznie zdobył zagrywką aż pięć punktów.

Pokazywał się we wszystkich elementach. Nie we wszystkich cały czas było super. Ale jak nie tutaj, to spróbował w innym. Cały czas walczył, pokazywał się w polu serwisowym, w dograniu. To on chciał być liderem tego zespołu

Eksperci stacji wybrali zresztą Fornala MVP spotkania. Łącznie zdobył 15 punktów. O dwa mniej niż Kamil Semeniuk, ale jego statystyki i tak są bardzo dobre. W ataku skończył 53 procent piłek, zakończył mecz z tzw. pozytywnym przyjęciem na poziomie 50 procent - a przecież Amerykanie "bombardowali" Polaków mocnymi zagrywkami.

Tomasz Fornal rekordzistą Ligi Narodów. Zagrał na nosie krytykom

A przecież po ćwierćfinale z Ukrainą to właśnie Fornal zebrał sporo krytycznych głosów. Zdobył wówczas tylko osiem punktów, a eksperci i kibice zastanawiali się, dlaczego Grbić nie zdecydował się go zmienić - tym bardziej, że miał w rezerwie choćby Semeniuka, triumfatora ostatniej LN.

Ale w meczu decydującym o złocie to właśnie Fornal nie zawiódł. Problemy przeżywali za to inni dotychczasowi liderzy kadry. Jako pierwszy zmieniony został Wilfredo Leon, który w półfinale ze Słowenią zanotował aż sześć asów serwisowych. Potem boisko opuścił Bartłomiej Bołądź, lider ofensywy w dwóch pierwszych meczach w Ningbo - zastąpił go zresztą niespodziewanie powracający na parkiet Leon.

A Fornal rozegrał pięć pełnych setów i po meczu mógł świętować kolejny medal Ligi Narodów. Ma ich już siedem - to rekord rozgrywek. Uczestniczył bowiem we wszystkich turniejach od 2019 r., w których kadra Grbicia sięgała po medal.

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal, jeden z bohaterów polskiej drużyny VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon i Tomasz Fornal volleyballworld.com / twitter.com/volleyballworld materiały prasowe





Tomasz Fornal MVP turnieju finałowego Ligi Narodów 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport