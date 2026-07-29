Słowenia w fazie zasadniczej Ligi Narodów spisała się znakomicie. Skończyła z bilansem 10 zwycięstw i tylko dwóch porażek - takim samym jak reprezentacja Polski. Pokonała zresztą w czerwcu kadrę Grbicia 3:2. Słoweńcy byli jedną z rewelacji lata, a przecież w tym roku w ich składzie brakuje kilku uznanych zawodników. Do Ningbo przylecieli bez Janiego Kovacicia czy Alena Pajenka.

Początek środowego ćwierćfinału należał jednak do reprezentacji Turcji. Słoweńcy rozpoczęli pierwszego seta nerwowo, co było widać choćby w rozegraniach Urosa Planinsicia. Turcy przez dłuższy czas utrzymywali się o punkt, dwa przed rywalami, asem serwisowym popisał się Murat Yenipazar.

W połowie partii wydawało się, że Słoweńcy opanowali jednak sytuację. Pomogły im trzy punkty zdobyte w krótkim czasie blokiem, prowadzili 17:13. Ale trzy kolejne akcje przegrali, a Turcy doprowadzili do remisu 20:20. Po chwili jednak problemy z przyjęciem zagrywki Jana Kozamernika miał Mirza Lagumdzija, a zaraz pojawiły się też kolejne błędy Turków - Słowenia wygrała 25:21.

Thriller w drugim secie meczu Słowenia - Turcja. Skończyło się awanturą

W pierwszej partii siatkarze z Turcji popełnili aż 10 błędów - po pięć w ataku i zagrywce. Słoweńcy oddali ich rywalom o połowę mniej. Być może wpływ na dyspozycję Turków miała debiutancka trema - o medale Ligi Narodów grali po raz pierwszy, poprzedni sezon kończyli na 16. pozycji.

Słoweńcy medalu LN też jeszcze nie mają, ale aż trzy razy zajmowali w niej czwarte miejsce. Na początku drugiego seta po obu stronach było jednak sporo zamieszania, zaczęły się dyskusje z sędziami i rywalami. Przerwy gorzej wpłynęły na Słoweńców - Turcja, po zablokowanym ataku Nika Mujanovicia, objęła prowadzenie 8:6.

Słoweńcy szybko doprowadzili do remisu, a z czasem objęli prowadzenie 15:12. Turkom pomogły zagrywki - najpierw Yenipazara, potem punkt serwisem dołożył Adis Lagumdzija. I Turcja prowadziła nawet 23:22, ale po chwili to Słowenia miała piłkę setową. A właściwie całą ich serię. Siatkarze z Bałkanów dlugo nie wykorzystywali jednak szans. Udało im się wyrwać zwycięstwo dopiero wynikiem 35:33.

Tyle że set skończył się awanturą. Tureccy siatkarze przekonywali, że rywal w ostatniej akcji dotknął piłki w bloku i długo dyskutowali z sędzią Sinisą Ovuką, który niemal zszedł ze słupka, by wytłumaczyć, że żadnego dotknięcia nie dostrzegł.

Liga Narodów siatkarzy. Słowenia już czeka na Polskę

W trzecim secie przewagę zaczęli budować Słoweńcy. Po asie serwisowym Mujanovicia prowadzili 9:6. Równie skuteczny był Rok Możić, a po drugiej stronie wsparcia w ofensywie nie miał Adis Lagumdzija.

Turcy doskoczyli do rywali na punkt, ale wyrównać nie zdołali. W drużynie prowadzonej przez trenera Slobodana Kovaca było coraz bardziej nerwowo, mnożyły się błędy. Słoweńcy wyglądali na spokojniejszych, ale i im przed końcówką zadrżały ręce. I prowadzili już tylko 19:18, po chwili Turcja doprowadziła do remisu 22:22. W końcówce rywalom pomógł blok, ale seta rozstrzygnęła gra na przewagi. I to jeszcze dłuższa niż w drugim secie - Słowenia wygrała 39:37.

Słoweńcy czekają już więc na zwycięzcę ćwierćfinału Polska - Ukraina, bo to on wyłoni drugiego półfinalistę po tej stronie drabinki. Mecz kadry Nikoli Grbicia zostanie rozegrany dopiero w czwartek.

To jednak nie koniec środowych emocji w Ningbo. O godz. 13.30 do gry wejdą zwycięzcy fazy zasadniczej, czyli reprezentacja Japonii - jej rywalem będą Chiny. Transmisje spotkań Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Polscy siatkarze już raz męczyli się z Ukrainą. Jest okazja do rewanżu

Statystyki meczu Słowenia 3 - 0 Turcja Próby ataku 58 56 Błędy przeciwnika 28 18 Błędy drużyny 18 28 Błędy w ataku 5 9 Błędy serwisowe 13 16 Asy serwisowe 2 3

Kadr z meczu Słowenia - Turcja w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Słowenii VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Turcji VolleyballWorld materiały prasowe





Jakub Majchrzak: Ukraina to bardzo dobry zespół. WIDEO Polsat Sport