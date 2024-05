To nie żart. Zdobycz polskich siatkarzy wzbudza politowanie

Polscy siatkarze w dobrym stylu rozpoczęli Ligę Narodów. Co prawda w pierwszym secie meczu z Kanadą mieli problem, ale później pewnie pokonali rywali 3:1. To oznacza również kolejne punkty do rankingu FIVB, który otwierają właśnie "Biało-Czerwoni". A dokładniej… ułamek punktu. Jeden przegrany set z Kanadyjczykami sprawił bowiem, że ranking wycenił zwycięstwo mistrzów Europy na minimalną możliwą wartość.