To nie żart, oto najlepszy z polskich siatkarzy. Przyćmił wielkie gwiazdy

Nikola Grbić podczas tegorocznej Ligi Narodów często rotował składem, przez co jego podopieczni nie mieli możliwości, by regularnie szlifować indywidualne statystyki. Co więcej, największe gwiazdy kadry pojawiły się w kadrze dopiero podczas turnieju w Gdańsku, a tym samym prym w rankingach rozgrywek wiodą inni zawodnicy. Najwyżej w poszczególnych zestawieniach znajduje się... debiutant, który z przytupem wszedł do drużyny "Biało-Czerwonych" i w statystykach przyćmił liderów zespołu.