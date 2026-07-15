Już za kilka dni poznamy komplet drużyn, które wezmą udział w turnieju finałowym siatkarskiej Ligi Narodów - poza gospodarzami imprezy, czyli Chińczykami, o medale powalczy siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów po fazie zasadniczej. A ta powoli dobiega końca, w środę 15 lipca rozpoczęły się trzecie i zarazem ostatnie turnieje.

Zmagania rozgrywane są równolegle w Chicago (tu o punkty walczą polscy siatkarze), w Belgradzie i Osace. Jako pierwsi do gry wkroczyli rywalizujący w Japonii Kanadyjczycy i Argentyńczycy, ich starcie zwieńczył tie-break wygrany przez "Albicelestes". Później, również w Kraju Kwitnącej Wiśni, rozegrano mecz Belgii z Kubą.

Europejska drużyna do spotkania przystępowała z zaledwie trzema zwycięstwami na koncie, ale już wcześniej potwierdzała, ż nie należy jej lekceważyć. Belgowie ostatnio napsuli krwi Polakom, gdy na inaugurację turnieju w Gliwicach urwali im dwa sety i prowadzili już 2:0. Ostatecznie Polacy odwrócili losy starcia, siatkarski thriller zwieńczył wygrany przez nich tie-break.

I chociaż podopieczni Emanuele Zaniniego nie są siatkarską potęgą, to do starcia z Kubańczykami przystępowali w roli faworyta. Ich rywale bowiem w tegorocznej Lidze Narodów spisują się fatalnie, do Japonii przylecieli z zatrważającym bilansem ośmiu porażek w ośmiu meczach.

Liga Narodów siatkarzy. Sensacja w meczu Belgia - Kuba

Już początek spotkania w Osace wskazywał na to, że nie jest to najlepszy dzień Belgów. Kubańczycy szybko zaczęli budować przewagę, odskoczyli rywalom na pięć punktów (10:5). Ci ostatecznie doprowadzili do wyrównania w końcówce (21:21), ale nie poszli za ciosem, przegrali 23:25.

Wydawało się, że faworyt szybko otrząśnie się po porażce w pierwszym secie, na początku drugiej partii Belgowie odskoczyli bowiem na cztery "oczka" (6:2). Nie utrzymali jednak przewagi, od stanu 14:14 to Kubańczycy byli ciągle na prowadzeniu, którego już nie wypuścili wygrywając 25:19.

Sensacja wisiała w powietrzu, a Belgowie od niemal samego początku trzeciej odsłony spotkania musieli gonić wynik. W pewnym momencie tracili już sześć punktów (11:17), zanosiło się na deklasację. Swojej drużynie nie był w stanie pomóc nawet Ferre Reggers, który w poprzednich spotkaniach często "ciągnął" grę Belgów. Ci w końcówce jeszcze odrobili część strat, ale to było za mało na rozpędzonych Kubańczyków, którzy wygrali 25:20, a cały mecz 25:23, 25:19, 25:20).





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