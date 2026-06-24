Thriller w meczu Włochów, a zaczęło się od nokautu. Mistrzowie świata ograni

Polscy siatkarze drugi turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów rozegrają w Gliwicach, pierwszy mecz z udziałem "Biało-Czerwonych" zaplanowano na godz. 20 w środę. Tego samego dnia, ale siedem godzin wcześniej, rozpoczęło się inne ciekawie zapowiadające się starcie. W Lublanie Bułgarzy zmierzyli się z Włochami, poza tymi drużynami w Słowenii rywalizują też gospodarze imprezy oraz Ukraińcy, Brazylijczycy i Kanadyjczycy.

Włosi wcześniej grali w Kanadzie, tam przegrali z Francuzami, a pokonali Niemców, Turków i Amerykanów. Uzbierali w sumie dziewięć punktów, plasowali się na czwartym miejscu w tabeli rozgrywek. Bułgarzy z kolei w Brazylii wygrali z Iranem i Argentyną, przegrali z Belgią i Serbią, to dało im sześć punktów i dziewiąte miejsce po pierwszym tygodniu rozgrywek.

Smaczku pierwszemu meczowi w Lublanie dodawał fakt, że doszło do powtórki ubiegłorocznego finału mistrzostw świata, wówczas na Filipinach górą byli siatkarze z Italii, którzy wygrali 3:1. Bułgarzy szybko, bo na początku kolejnego sezonu, zyskali okazję do rewanżu za tę porażkę.

Ferdinando De Gorgi, podobnie jak Nikola Grbić, w pierwszych meczach Ligi Narodów dał odpocząć swoim liderom, podobnie jak do Kanady, również do Słowenii nie zabrał chociażby Simone Gianneliego i Yurija Romano, wciąż musi radzić sobie także bez Alessandro Michieletto. Ponownie znalazło się za to miejsce m.in. dla mającego polskie korzenie atakującego Kamila Rychlickiego, który starcie z Bułgarią rozpoczął w wyjściowej szóstce.

Liga Narodów siatkarzy. Włosi świetnie zaczęli, Bułgarzy odpowiedzieli

Wspomniany Rychlicki miał problemy na początku meczu, nawet jeśli kończył ataki to za drugą, trzecią próbą. Świetnie za to spisywał się w bloku, m.in. dzięki jego dobremu ustawieniu się Włosi szybko wypracowali cztery punkty przewagi (7:3). Bułgarzy ruszyli do odrobienia strat, po ataku Martina Atanasova na potrójnym bloku było "tylko" 8:9.

Ciągle jednak to mistrzowie świata byli na prowadzeniu, ich rywalom nie pomagały popsute zagrywki, słabo prezentował się Aleksandyr Nikołow, po bloku na nim było już 15:11 dla podopiecznych De Giorgiego. Na rozegraniu nie błyszczał też jego brat Simeon, grając zbyt czytelnie dla rywali, którzy nie mieli problemu z ustawianiem bloku. Ci wypracowanego prowadzenia nie oddali do końca seta, wygrali 25:18.

Drugi set zaczął się dobrze dla Bułgarów, ci po punktowym bloku na Mattim Botollo i ataku Nikołowa ze skrzydła prowadzili 4:1. Zespół wicemistrzów świata w końcu zaczął dobrze funkcjonować w kilku elementach gry, to sprawiało problem Włochom, którzy w pierwszej partii bazowali głównie na boku i zagrywce, nie rozwijając skrzydeł w ataku - w drugim secie to było za mało na coraz lepiej grających rywali.

Poziom podniósł przede wszystkim Aleksandyr Nikołow, najpierw dołożył kolejny punkt w ataku, po chwili złapał jednego z Włochów na bloku, było już 8:3 dla Bułgarów. Tym razem role się odwróciły, to siatkarze z Italii wyglądali na zagubionych, już nie straszyli tak rywali blokiem.

Podopieczni Gianlorenzo Blenginiego budowali przewagę, prowadzili już aż siedmioma "oczkami" (17:10), ale Włosi zerwali się do jeszcze jednego ataku. Przy stanie 17:13 trener Bułgarów poprosił o przerwę, ale ta nie przyniosła efektu, Rychlicki posłał asa, w kolejnej akcji blok rywali obił Francsesco Sani, był już "tylko" 17:15. Zapowiadało się na emocjonującą końcówkę, w tej ostatecznie triumfowali wicemistrzowie świata (25:20), doprowadzając tym samym do stanu 1:1 w setach.

Liga Narodów siatkarzy. Pięć setów w meczu Bułgaria - Włochy

W trzeciej partii gra początkowo toczyła się punkt za punkt, jako pierwsi dwa "oczka" przewagi dzięki Rychlickiemu uzyskali Włosi - atakujący z polskimi korzeniami najpierw obił blok rywali, po chwili zaserwował asa, było 8:6 dla jego drużyny. Bułgarzy szybko jednak doprowadzili do wyrównania, po asie Simeona Nikołowa było 9:8 dla wicemistrzów świata. De Giorgi od razu zareagował prosząc o przerwę.

Ta na nic się nie zdała, po stronie Włochów zawodził wracający do kadry Daniele Lavia, Aleksandyr Nikołow z kolei dwoił się i troił po drugiej stronie siatki, wyprowadzając swój zespół na dwupunktowe prowadzenie (11:9). Włosi szybko wyrównali, tak jak na początku tej odsłony meczu, gra stała się wyrównana. Do czasu, Bułgarzy znowu wypracowali przewagę (18:15), De Giorgi poprosił o przerwę, ale jego podopieczni dopiero po asie Luki Porro zbliżyli się do rywali na punkt (22:23). Losów seta nie odwrócili, Bułgarzy wygrali 25:23 po kiwce Aleksandyra Nikołowa z prawego skrzydła.

Wicemistrzowie świata poszli za ciosem, po zablokowaniu ataku Włochów ze środka jako pierwsi odskoczyli na dwa punkty (4:2). Bułgarzy jednak dużo ryzykowali zagrywką i nie wystrzegali się błędów, przez co nie byli w stanie powiększyć tej przewagi. U Włochów z kolei świetnie spisywał się Rychlicki, to w dużej mierze dzięki niemu siatkarze z Italii wciąż byli "w grze". Mistrzowie świata dalej trzymali poziom, Bułgarzy mylili się przy serwisie, w przeciwieńswie do Porro, który w końcówce seta postraszył rywali z pola serwisowego, dzięki czemu podopieczni De Giorgiego wygrali 25:19 i doprowadzili do tie-breaka.

Piąty, decydujący set, zaczął się od gry punkt za punkt. Po tym, jak Aleksandyr Nikołow sprytnie obił blok, a po chwili kapitalnie zaatakował po skosie, było 7:5 dla Bułgarów. Ci utrzymywali prowadzenie, które po asie serwisowym Ilii Petkowa wzrosło do trzech punktów (9:6). Włosi już nie byli w stanie odmienić obrazu meczu, wicemistrzowie świata wygrali 15:9, a cały mecz 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9).





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