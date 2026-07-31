Thriller w meczu Polski ze Słowenią, powtórka w Ningbo? 9:9 w starciach gigantów

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Reprezentacja Polski w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów zagra ze Słowenią, która od lat jest dla "Biało-Czerwonych" niewygodnym rywalem. Świadczy o tym nie tylko ostatnie starcie obu ekip, które było thrillerem zakończonym tie-breakiem, ale także bilans spotkań z ostatnich 12 lat, o którym przypomina Volleyball World. Chodzi tu nie tylko o rozgrywki Ligi Narodów, ale też inne prestiżowe turnieje. Półfinałowa potyczka już w sobotę o godz. 9, transmisja na antenach Polsatu Sport.

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Kadr z ostatniego meczu Polski ze Słowenią w Lidze Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

Siatkarska reprezentacja Polski w czwartek pokonała 3:1 Ukrainę, meldując się tym samym w półfinale rozgrywanego w chińskim Ningbo turnieju finałowego Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" w sobotę o godz. 9 rozpoczną bój o finał ze Słowenią, która wcześniej wyeliminowała Turcję. I chociaż podopieczni Nikoli Grbicia dość pewnie wygrali z kadrą naszych wschodnich sąsiadów, to sam selekcjoner ma świadomość, że teraz jego drużynę czeka bardzo trudne zadanie.

"Już myślę o Słowenii. Walczymy. Rywale będą grać swoją najlepszą siatkówkę, jak zawsze, kiedy grają z nami. Musimy być gotowi, by grać lepiej, bo będziemy potrzebować do zwycięstwa naszej najlepszej siatkówki" - mówił serbski szkoleniowiec w rozmowie z Polsatem Sport.

Słoweńcy zresztą od lat uchodzą za niewygodnego dla Polaków rywala, w przeszłości kilkukrotnie mocno napsuli krwi naszym siatkarzom. Dwukrotnie zamykali im drogę do finału mistrzostw Europy - w 2019 i 2021 roku, również w ostatnim starciu obu ekip postawili się aktualnym wicemistrzom olimpijskim.

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Słoweńcy i Polacy po raz ostatni mierzyli się w fazie interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów, w chińskim Linyi obie ekipy zmierzyły się w drugiej kolejce spotkań w ramach pierwszego turnieju. Emocji nie brakowało, bo podopieczni Fabio Soliego wygrali pierwszego seta 27:25, w drugiej partii górą byli "Biało-Czerwoni".

Podopieczni Grbicia nie poszli za ciosem, przegrali trzeciego seta, ale ostatecznie udało im się doprowadzić do tie-breaka. A ten był już prawdziwym siatkarskim thrillerem, ostatecznie górą byli Słoweńcy, którzy triumfowali po grze na przewagi. Naszą drużynę pogrążył przede wszystkim Nik Mujanović, który w tym meczu wywalczył aż 37 punktów.

Czy w Ningbo dojdzie do powtórki tak emocjonującego starcia? Tego się można spodziewać, ponieważ bilans bezpośrednich starć pokazuje, że rywalizacja obu reprezentacji jest bardzo wyrównana. Serwis Volleyball World w zapowiedzi sobotniej potyczki przytoczył konkretne liczby na poparcie tej tezy.

W ciągu ostatnich 12 lat Słowenia i Polska spotkały się 18 razy w oficjalnych rozgrywkach międzynarodowych, a bilans bezpośrednich spotkań wynosi 9:9. W samej Lidze Narodowej Polska prowadzi 4:3 pod względem zwycięstw. Podczas ostatniego spotkania w Linyi w Chinach, w pierwszym tygodniu tegorocznej Ligi Narodowej, obie drużyny rozegrały trzymający w napięciu, pięciosetowy thriller, który zakończył się wynikiem 3:2 (27:25, 23:25, 26:24, 21:25, 19:17) dla Słowenii
czytamy.

Początek sobotniego spotkania o godz. 9, transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go, a na relację tekstową na żywo zapraszamy do Interii.

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