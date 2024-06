Tabela Ligi Narodów po koncercie drużyny Grbicia. Jest ważny awans

Straciła je jeszcze przed pierwszym meczem w Lublanie, bo Brazylijczycy inauguracyjny mecz trzeciego tygodnia rozgrywek rozegrali już we wtorek. Wygrana "Canarinhos" z Holandią strąciła Polskę z podium i wywindowała na nie Brazylię. Okazja do odrobienia strat przydarzyła się jednak już w środę . Rywal był nie byle jaki - Włosi to mistrzowie świata, którzy po dwóch tygodniach rozgrywek byli liderem tabeli.

Do Lublany podopieczni Ferdinando De Giorgiego przystąpili jednak w przemeblowanym składzie. Do ekipy Nikoli Grbicia dołączyło za to trzech utytułowanych siatkarzy: Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek i Paweł Zatorski. Wszyscy zostali desygnowani do gry w podstawowym składzie, pokazali się z dobrej strony i pomogli w zdecydowanym zwycięstwie z Włochami. Polscy siatkarze uporali się z nimi w trzech setach. W pierwszej partii zwyciężyli 25:22, w drugiej 25:21.