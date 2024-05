Szczere słowa Nikoli Grbicia po porażce w Lidze Narodów. "Mam żal"

Mecz ze Słowenią od początku zapowiadał się na najtrudniejsze zadanie polskiej drużyny w czasie inauguracyjnego turnieju Ligi Narodów w Antalyi. Słoweńcy przyjechali bowiem do Turcji w najsilniejszym składzie, brakowało tylko kontuzjowanego przyjmującego Roka Mozicia. Wszystko po to, by zdobywać punkty do rankingu FIVB, które mają dać im kwalifikację olimpijską.