Szalona radość polskich siatkarzy. Kamil Semeniuk dał show przed kamerą

Po bardzo dobrym meczu z Ukrainą i kapitalnym ze Słowenią, w finale polska drużyna miała nieco więcej problemów. Mimo że mecz z Amerykanami rozpoczęła od zwycięstwa w pierwszym secie, potem rywale niemal zdołali ją przełamać.

Ostatecznie w świetnym stylu, po olbrzymich emocjach, "Biało-Czerwoni" doprowadzili do tie-breaka. W nim triumfowała już zdecydowanie.

- Trudno to opisać. Jest mnóstwo emocji. Myślę, że dopiero kiedy wrócimy do Polski, zrozumiemy, co zrobiliśmy. To wielka wygrana. Każdy dał na boisku coś od siebie, powinniśmy być dumni z naszej drużyny narodowej - nie miał wątpliwości przed kamerą VolleyballWorld Kamil Semeniuk.

Kamil Semeniuk dał show przed kamerami. "Polska górą"

Polski przyjmujący wszedł na boisko w trakcie spotkania, zastępując Wilfredo Leona. Potem zresztą ten drugi wrócił na boisko, trener Nikola Grbić zdecydował się na grę na trzech przyjmujących. I w takim składzie Polacy wygrali tie-breaka. Ostatecznie Semeniuk zdobył 17 punktów, najwięcej w polskim zespole.

Jako pierwsza drużyna w historii Polska wygrała trzecie złoto Ligi Narodów. Powtórzyła też wyczyn Rosji, która w latach 2018-2019 orboniła tytuł w tych rozgrywkach. Łącznie "Biało-Czerwoni" mają już siedem medali tych rozgrywek.

- To była przyjemność być tu, grać przed takimi kibicami. Było bardzo miło. Ale może nastęnym razem finały będą nieco bliżej Polski - zażartował Semeniuk.

Na koniec krótkiej rozmowy reporterka VolleyballWorld poprosiła przyjmującego o przekaz do polskich fanów, po polsku. Wtedy Semeniuk się już nie hamował.

- Drodzy kibice, udało się, cieszymy się bardzo, mam nadzieję, że wy również. Oby tak dalej. Polska górą! - krzyczał uradowany siatkarz.

Polska wcześniej triumfowała w Lidze Narodów w 2023 i 2025 roku. W tym sezonie na trzecim miejscu kończy Słowenia, która w meczu o brąz pokonała Japonię. Do kraju siatkarze Grbicia mają wyruszyć w poniedziałek.

Kamil Semeniuk Lukasz Kalinowski East News

Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe





Liga Narodów. Japonia - Słowenia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport