Reprezentacja Włoch fazę zasadniczą Ligi Narodów zakończyła na czwartym miejscu. Mistrzowie świata wywalczyli więc przepustki do turnieju finałowego w Ningbo, ale do końca musieli czekać na rywala w ćwierćfinale.

Zdecydował o tym ostatni mecz fazy zasadniczej - Polski z USA. Zwycięzca wiedział, że uniknie Włochów na początek gry o medale. I to "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 3:0, dzięki czemu w ćwierćfinale zagrają z debiutującą w czołowej ósemce Ukrainą.

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Włosi szykują się zaś już na spotkanie z Amerykanami. Ich trener Ferdinando De Giorgi podał już nazwiska 14 zawodników, którzy będą przygotowywać się do turnieju w Chinach.

Na liście znalazło się dwóch atakujących: Yuri Romano i Alessandro Bovolenta. To oznacza, że w turnieju nie zagra Kamil Rychlicki, który w ubiegłym roku - debiutanckim we włoskiej kadrze - sięgnął po mistrzostwo świata.

29-letni siatkarz w ostatnim sezonie grał w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle i został najlepiej punktującym zawodnikiem PlusLigi. W przyszłym sezonie będzie występować w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Ale związków z Polską ma więcej. Jest synem Jacka, wicemistrza Europy z reprezentacją Polski z 1983 r., i Elżbiety z domu Rychter, która ma na koncie m.in. mistrzostwo Polski.

Jego rodzice wyemigrowali do Luksemburga, gdzie Kamil przyszedł na świat. I początkowo grał w reprezentacji tego kraju, ale z czasem zdecydował się na zmianę siatkarskiego "obywatelstwa". Swego czasu kontaktował się z Vitalem Heynenem, ówczesnym selekcjonerem polskiej kadry, w sprawie gry dla "Biało-Czerwonych", ale do kolejnych kontaktów w tej kwestii nie doszło.

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W tym sezonie Rychlicki uczestniczył w dwóch pierwszych turniejach fazy zasadniczej Ligi Narodów. Zaczął znakomicie, od 30 punktów w meczu z Francją. Łącznie zdobył 72 "oczka", ale nie pojechał już z drużyną De Giorgiego na ostatni turniej do Osaki.

Tam wybrańcy selekcjonera wywalczyli awans do turnieju finałowego. Teraz będą trenować w Tokio, gdzie rozegrają sparing z reprezentacją Japonii, a potem przeniosą się do Chin. Tam 30 lipca zagrają z USA.

Włosi ogłosili kadrę na najbliższy turniej, ale też przekazali nowe informacje o sytuacji Alessandro Michieletto. Przyjmujący, jeden z najważniejszych zawodników włoskiej kadry, dochodzi do siebie po kontuzji. Będzie kontynuować rehabilitację pod okiem dwóch specjalnie wydelegowanych członków sztabu szkoleniowego.

Kadra reprezentacji Włoch na finały Ligi Narodów

Rozgrywający: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Przyjmujący: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro

Środkowi: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati

Atakujący: Yuri Romano, Alessandro Bovolenta

Libero: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso

Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo:

29 lipca, godz. 9.00: Słowenia - Turcja, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

29 lipca, godz. 13.30: Japonia - Chiny, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, godz. 9.00: Włochy - USA, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, godz. 13:30: Polska - Ukraina, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

Kamil Rychlicki podbił PlusLigę już w debiutanckim sezonie VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki debiutancki sezon w reprezentacji Włoch okrasił mistrzostwem świata volleyballworld.com materiały prasowe





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