Syn polskiego siatkarza postawił na Włochy. Mistrzowie świata go pominęli

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Mistrzowie świata wybrali zawodników, którzy będą przygotowywać się do finałów Ligi Narodów siatkarzy. Wśród 14 zawodników powołanych do kadry przez selekcjonera Ferdinando De Giorgiego nie ma Kamila Rychlickiego. Najlepiej punktujący zawodnik ostatniego sezonu PlusLigi, syn dwójki polskich siatkarzy, tym razem został pominięty. Włosi przekazali też wieści na temat innej swojej gwiazdy, która wciąż nie może pomóc drużynie. Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Siatkarze reprezentacji Włoch przybijają piątki na boisku. Kamil Rychlicki z nr 11.
Kamil Rychlicki (nr 11) nie zagra w finałach Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

Reprezentacja Włoch fazę zasadniczą Ligi Narodów zakończyła na czwartym miejscu. Mistrzowie świata wywalczyli więc przepustki do turnieju finałowego w Ningbo, ale do końca musieli czekać na rywala w ćwierćfinale.

Zdecydował o tym ostatni mecz fazy zasadniczej - Polski z USA. Zwycięzca wiedział, że uniknie Włochów na początek gry o medale. I to "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 3:0, dzięki czemu w ćwierćfinale zagrają z debiutującą w czołowej ósemce Ukrainą.

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Włosi szykują się zaś już na spotkanie z Amerykanami. Ich trener Ferdinando De Giorgi podał już nazwiska 14 zawodników, którzy będą przygotowywać się do turnieju w Chinach.

Na liście znalazło się dwóch atakujących: Yuri Romano i Alessandro Bovolenta. To oznacza, że w turnieju nie zagra Kamil Rychlicki, który w ubiegłym roku - debiutanckim we włoskiej kadrze - sięgnął po mistrzostwo świata.

29-letni siatkarz w ostatnim sezonie grał w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle i został najlepiej punktującym zawodnikiem PlusLigi. W przyszłym sezonie będzie występować w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Ale związków z Polską ma więcej. Jest synem Jacka, wicemistrza Europy z reprezentacją Polski z 1983 r., i Elżbiety z domu Rychter, która ma na koncie m.in. mistrzostwo Polski.

Jego rodzice wyemigrowali do Luksemburga, gdzie Kamil przyszedł na świat. I początkowo grał w reprezentacji tego kraju, ale z czasem zdecydował się na zmianę siatkarskiego "obywatelstwa". Swego czasu kontaktował się z Vitalem Heynenem, ówczesnym selekcjonerem polskiej kadry, w sprawie gry dla "Biało-Czerwonych", ale do kolejnych kontaktów w tej kwestii nie doszło.

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W tym sezonie Rychlicki uczestniczył w dwóch pierwszych turniejach fazy zasadniczej Ligi Narodów. Zaczął znakomicie, od 30 punktów w meczu z Francją. Łącznie zdobył 72 "oczka", ale nie pojechał już z drużyną De Giorgiego na ostatni turniej do Osaki.

Tam wybrańcy selekcjonera wywalczyli awans do turnieju finałowego. Teraz będą trenować w Tokio, gdzie rozegrają sparing z reprezentacją Japonii, a potem przeniosą się do Chin. Tam 30 lipca zagrają z USA.

Włosi ogłosili kadrę na najbliższy turniej, ale też przekazali nowe informacje o sytuacji Alessandro Michieletto. Przyjmujący, jeden z najważniejszych zawodników włoskiej kadry, dochodzi do siebie po kontuzji. Będzie kontynuować rehabilitację pod okiem dwóch specjalnie wydelegowanych członków sztabu szkoleniowego.

Kadra reprezentacji Włoch na finały Ligi Narodów

Rozgrywający: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Przyjmujący: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro

Środkowi: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati

Atakujący: Yuri Romano, Alessandro Bovolenta

Libero: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso

Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo:

29 lipca, godz. 9.00: Słowenia - Turcja, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

29 lipca, godz. 13.30: Japonia - Chiny, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, godz. 9.00: Włochy - USA, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, godz. 13:30: Polska - Ukraina, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

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