Świetne wieści dla polskich siatkarzy. Brazylijczycy bez gwiazd, decyzja zapadła

- Mieliśmy świadomość, że to dalej bardzo dobra, techniczna drużyna, która będzie wyczyniała cuda w obronie. I to robili. Trzeba było grać bardzo cierpliwie, powtarzać akcje, które normalnie pewnie byłyby skończone. Ale ok, taka specyfika tej drużyny. Jeśli wrócą ci najlepsi zawodnicy, będą jeszcze groźniejsi - skomentował zwycięstwo z Japonią Marcin Janusz.

