Stanowcze słowa Semeniuka po porażce ze Słowenią. Nie owijał w bawełnę

Porażka w trzech setach była bezdyskusyjna. Grzegorz Łomacz , rozgrywający polskiej drużyny, w rozmowie z Polsatem Sport stwierdził, że polscy siatkarze "nie mieli punktu zaczepienia", by nawiązać walkę z rywalami. Przyczyny porażki zdiagnozował też przyjmujący Kamil Semeniuk , który zwracał uwagę na klasę rywali.

- Porażka nie jest jakoś mocno dotkliwa. Przegraliśmy z bardzo dobrą, bardzo dobrze poukładaną reprezentacją. Gra cały czas tym samym składem. To dla nich duże obciążenie, ale znają się wszyscy na wylot. Mają bardzo dobry team spirit i to widać na boisku. My nie zagraliśmy dobrego spotkania. Byliśmy troszeczkę niewyraźni, bez kolorytu, bez polotu. Szkoda kończyć turniej porażką, ale wygraliśmy trzy na cztery mecze - podkreśla mistrz Europy z ubiegłego roku.