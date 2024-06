Po pierwszym turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów , w którym każda z drużyn rozegrała cztery spotkania, liderami z kompletem zwycięstw na koncie byli Włosi . Polacy z kolei, którzy w ostatniej rundzie przegrali ze Słowenią , zajmowali piąte miejsce, ale już w kolejnym turnieju stanęli przed szansą, by poprawić swoją sytuację.

Tę szansę podopieczni Nikoli Grbicia wykorzystali, bo wygrali 3:1 z Bułgarią i na kilkadziesiąt godzin rozsiedli się na fotelu lidera rozgrywek . Spotkanie nie należało jednak do najłatwiejszych, bo pierwszy set padł łupem dobrze dysponowanych rywali, którzy wykorzystali błędy naszych kadrowiczów.

"Bułgarzy mają młody, odważny zespół, zaczęli dobrze grać w pierwszym secie. My dołożyliśmy zbyt dużo błędów własnych w tym secie, dlatego troszkę wymknął się spod naszej kontroli. Trochę nerwowości przez błędy ustawienia, potem od drugiego seta mieliśmy stabilny poziom gry" - komentował po meczu Aleksander Śliwka.

Liga Narodów siatkarzy. Włosi i Francuzi stoczyli zacięty bój

"Biało-Czerwoni" rywalizują w japońskiej Fukuoce, gdzie grają też m.in. Niemcy, Japończycy , Brazylijczycy oraz Turcy. Równolegle walka o awans do turnieju finałowego oraz cenne punkty do rankingu FIVB, na podstawie którego zostaną rozdane ostatnie miejsca na turniej olimpijski w Paryżu, toczy się w kanadyjskiej Ottawie. A tam emocjonujący bój rozegrali aktualni mistrzowie świata oraz mistrzowie olimpijscy.

Mecz Włochów i Francuzów rozegrano w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Mistrzowie świata przystępowali do starcia bez porażki na koncie, z kolei "Trójkolorowi" wcześniej ulegli tylko Słowenii . Spotkanie było emocjonujące i wyrównane - pierwszego seta wygrali Francuzi (25:23), drugiego ze znaczną przewagą Włosi, później ponownie górą byli mistrzowie olimpijscy. Włochom udało się jeszcze doprowadzić do tie-breaka, ale w tym górą byli już "Trójkolorowi", którzy tym samym wygrali 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 19:25, 15:10).

Francuzi dzięki zwycięstwu otrzymali dwa punkty, z kolei Włosi za ugranie dwóch setów jedno "oczko". I tym samym po pięciu kolejkach polscy siatkarze mają na swoim koncie tyle samo punktów co mistrzowie świata i o jeden więcej niż "Trójkolorowi". Jeśli więc podopieczni Grbicia wygrają najbliższy mecz z Turcją, wyprzedzą obie ekipy i co najmniej do meczu Amerykanów z Włochami ponownie zasiądą na fotelu lidera rozgrywek.